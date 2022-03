Ligue 1 : Rennes et Strasbourg peuvent passer 2e, le LOSC assure avant le choc OM-Nice !

A peine les émotions de Coupe d’Europe passées que la Ligue 1 reprend. La 29e journée a débuté ce vendredi par un ASSE vs ESTAC, duel des mal classés qui s’est soldé par un match nul. Il y aura deux grosses affiches dimanche avec Monaco – PSG et OM – Nice. Voici le programme complet !

Le premier match de cette journée s’est joué ce vendredi soir pour un duel en bas de tableau entre L’AS Saint-Étienne et Troyes à Geoffroy-Guichard. Les deux clubs ont changé de coach et sont sur une dynamique assez positives… Ce match s’est soldé par un 1-1 qui n’arrange pas vraiment les affaires des deux équipes.

Ce samedi, Lens a reçu Clermont : victoire des Nordistes sur le score de 3-1… Les hommes de Franck Haise retrouvent le chemin de la victoire après un nul et une défaite. Dans la soirée, Lille a été à Nantes après l’élimination face à Chelsea. Les joueurs de Gourvenec ont pris les trois points grâce à Onana malgré le rouge reçu par Weah en fin de rencontre.

Dimanche, l’AS Monaco et le PSG vont essayer de digérer leurs éliminations des Coupes d’Europe à 13h. il y aura ensuite 4 matches avant Reims vs Lyon et enfin en soirée, l’affiche entre le second et le troisième OM vs Nice. Entre temps, Strasbourg et Rennes peuvent prendre la deuxième place et donc mettre la pression sur le derby du Sud Est !

La programmation TV de la 29e journée de Ligue 1

Vendredi 18 mars à 21h00 sur Prime Video

AS Saint-Etienne 1–1 ESTAC Troyes

Samedi 19 mars à 17h00 sur Prime Video

RC Lens 3–1 Clermont Foot 63

Samedi 19 mars à 21h00 sur Canal+ Décalé

FC Nantes 0–1 LOSC

Dimanche 20 mars à 13h00 sur Prime Video

AS Monaco – Paris Saint-Germain

Dimanche 20 mars à 15h00 sur Prime Video

Angers SCO – Stade Brestois 29

Girondins de Bordeaux – Montpellier Hérault

FC Lorient – RC Strasbourg Alsace

Stade Rennais F.C. – FC Metz

Dimanche 20 mars à 17h05 sur Canal+ Sport

Stade de Reims – Olympique Lyonnais

Dimanche 20 mars à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – OGC Nice