Ligue 1 : Rennes fait le plein, Nice cale et perd Dante, l’OM doit assurer à Troyes !

Cette 26e journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi par MHSC – Rennes, Nice et le RCSA ont enchaîné samedi tout comme le PSG et l’ASSE. L’OM jouera dimanche à 17h05 alors que l’affiche de ce weekend opposera Lyon et Lille…

Après sa victoire 0-3 face à Qarabag et sa qualification pour les 8e de finale de Conférence League, l’OM affrontera le FC Bâle dans la suite de cette compétition. Les Marseillais vont devoir se recentrer sur la Ligue 1 et au fait de conserver cette deuxième place. Le déplacement à Troyes ce dimanche est important pour la confirmer et laisser les concurrents derrière. Dans le même temps ce weekend, Nice a été à Strasbourg et n’a pas réussi à prendre les trois points. Pire, les hommes de Galtier ont même perdu Dante pour au moins un match avec un carton rouge reçu !

Nice repasse second, l’OM doit au moins faire match nul !

Rennes est allé à Montpellier ce vendredi et a pris les trois points. Un match avec 6 buts et une victoire 4-2 de la part des Bretons qui reviennent à 3 points de l’OM et des Niçois. Malgré une frayeur en début de match, les Parisiens ont réussi à remporter leur match sur le score de 3-1 face à l’AS Saint-Etienne… Les partenaires de Kylian Mbappé (auteur d’un doublé) s’envolent avec 62 points.

Petit point sur le classement pour le moment : L’OM repasse troisième au profit de l’OGC Nice. Le point du nul et le goalaverage permet aux hommes de Galtier de reprendre la seconde place de notre championnat juste derrière le PSG. Un nul pourrait au moins permettre à Sampaoli et ses joueurs de reprendre la position de dauphin des Parisiens ! Voici le programme complet de cette fin de 26e journée de Ligue 1.

La programmation TV de la 26e journée de L1

Vendredi 25 février :

Montpellier Hérault SC 2–4 Stade Rennais FC

Samedi 26 février

RC Strasbourg Alsace 0–0 OGC Nice

Samedi 26 février

Paris Saint-Germain 3–1 AS Saint-Étienne

Dimanche 27 février à 13h00 sur Prime Video :

AS Monaco – Stade de Reims

Dimanche 27 février à 15h00 sur Prime Video :

Angers SCO – RC Lens

Stade Brestois 29 – FC Lorient

Clermont Foot 63 – Girondins de Bordeaux

FC Metz – FC Nantes

Dimanche 27 février à 17h05 sur Canal+ Sport et Prime Video :

ESTAC Troyes – Olympique de Marseille

Dimanche 27 février à 20h45 sur Prime Video :

Olympique Lyonnais – LOSC