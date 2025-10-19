Ligue 1 : Rennes piétine, Toulouse cartonne !

La 8e journée de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses ce week-end. Si l’Olympique de Marseille a pris la tête du championnat samedi soir grâce à sa démonstration 6-2 face au Havre AC, les autres rencontres du dimanche ont confirmé les difficultés de certaines équipes et la bonne dynamique d’autres formations ambitieuses.

Rennes n’y arrive toujours pas, Toulouse cartonne

Le Stade Rennais espérait rebondir après trois nuls consécutifs, mais les Bretons ont de nouveau laissé filer une victoire qui leur tendait les bras. Face à Auxerre, les hommes d’Habib Beye, privé de plusieurs titulaires, ont d’abord été surpris par un but rapide de Namaso (0-1, 8e), avant de réagir par Embolo (1-1, 18e). Malgré une nette domination, Rennes n’a pas su tenir le score : après un but de Fofana (2-1, 55e), une faute de Rouault a offert à Sinayoko le penalty de l’égalisation (2-2, 72e). Résultat : un quatrième nul consécutif et une neuvième place au classement qui fragilise encore un peu plus la position de Beye.



Pendant ce temps, le Toulouse FC a régalé ses supporters au Stadium en infligeant une lourde défaite à Metz (4-0). Magri et Donnum ont frappé d’entrée (2-0 après 8 minutes), avant que Gboho et Cresswell ne scellent le sort du match en seconde période. Réduits à dix après l’expulsion de Sané, les Messins restent lanterne rouge avec zéro victoire au compteur, tandis que le TFC grimpe à la 7e place.

Paris SG Strasbourg 3-3

Nice Lyon 3-2

Angers Monaco 1-1

Marseille Le Havre 6-2

Lens Paris FC 2-1

Rennes Auxerre 2-2

Toulouse Metz 4-0

Lorient Brest 3-3

Nantes Lille 20h45

Un derby breton spectaculaire

Le derby breton entre Lorient et Brest a offert un festival offensif (3-3). Les Merlus, auteurs d’une bonne entame avec un but de Le Bris, ont été rattrapés puis dépassés avant de sauver un point en fin de match grâce à Soumano (90e). Un partage des points qui n’arrange ni Lorient (12e) ni Brest (13e).