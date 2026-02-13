Ligue 1 : Rennes – PSG, OM – Strasbourg, Lyon – Nice… La programmation TV complète de la 22e journée !

La Ligue 1 entre dans une phase charnière avec la 22e journée du championnat. Entre affiches de haut de tableau et rencontres à forts enjeux, la programmation TV attire particulièrement l’attention des supporters de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen sera à l’honneur samedi soir au Vélodrome.

L’Olympique de Marseille en clair sur beIN SPORTS 1

La 22e journée de Ligue 1 proposera une affiche attendue au Stade Vélodrome. L’Olympique de Marseille recevra le RC Strasbourg Alsace le samedi 14 février 2026 à 17h00, avec une diffusion prévue sur beIN SPORTS 1.

Cette rencontre s’annonce stratégique dans la course aux places européennes. À ce stade de la saison, chaque point peut peser lourd dans la hiérarchie du championnat. Pour l’OM, évoluer à domicile constitue un levier important dans la quête de régularité.

Une journée rythmée par plusieurs affiches majeures

La journée débutera dès le vendredi 13 février 2026 avec deux rencontres programmées sur Ligue 1+ :

Stade Rennais FC – Paris Saint-Germain à 19h00

à 19h00 AS Monaco – FC Nantes à 21h05

Le samedi, outre l’affiche de l’Olympique de Marseille, deux matchs compléteront la soirée :

LOSC Lille – Stade Brestois 29 à 19h00 sur Ligue 1+

à 19h00 sur Paris FC – RC Lens à 21h05 sur Ligue 1+

Le dimanche proposera quatre rencontres :

Havre AC – Toulouse FC à 15h00

à 15h00 FC Lorient – Angers SCO à 17h15

à 17h15 FC Metz – AJ Auxerre à 17h15

à 17h15 Olympique Lyonnais – OGC Nice à 20h45

Toutes seront diffusées sur Ligue 1+.