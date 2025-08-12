Ligue 1 : Rongier annonce la couleur avant ses retrouvailles avec l’OM

Ligue 1 – MERCATO OM : Valentin Rongier prêt à défier l’OM dès la première journée

Transféré à Rennes cet été après cinq saisons à l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier s’apprête à retrouver son ancien club dès la première journée de Ligue 1, vendredi soir (20h45). L’ancien capitaine marseillais, désormais milieu de terrain du Stade Rennais, n’élude ni l’excitation de ce rendez-vous, ni les interrogations sur son choix.

« On sera prêts pour battre l’OM, il n’y a pas de débat »

Blessé à la cheville lors du match amical contre le Genoa (2-2) samedi dernier, Rongier se veut rassurant :

« Je me sens bien et le but est d’être prêt ce week-end. J’ai pris un coup avant la réception du Genoa, mais ça va mieux. L’objectif, c’est d’être prêt et on va tout faire pour que je le sois. Il fallait que Rennes–Marseille soit le premier match du Championnat. C’est un petit clin d’œil pour Quentin (Merlin) et moi. C’est un match excitant et on sera prêt pour battre l’OM, il n’y a pas de débat là-dessus. »

« J’assume mon choix entièrement »

Interrogé sur sa décision de rejoindre Rennes, l’ex-Marseillais assume pleinement :