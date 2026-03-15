Ligue 1 : Strasbourg cale encore, l’écart se creuse avec l’Olympique de Marseille !

Dominant mais inefficace, Strasbourg a été tenu en échec par le Paris FC (0-0) dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1. Un résultat qui complique un peu plus la course aux places européennes pour le Racing, désormais relégué à distance de la 3e place occupée par l’Olympique de Marseille.

Strasbourg domine mais ne marque pas

Trois jours après sa victoire sur la pelouse de Rijeka (2-1) en huitième de finale aller de Ligue Conférence, Strasbourg n’a pas réussi à enchaîner en championnat. À la Meinau, les joueurs de Gary O’Neil ont concédé un match nul frustrant face au Paris FC (0-0) lors de la 26e journée de Ligue 1.

Le Racing a pourtant pris l’initiative du jeu et s’est procuré les principales occasions de la rencontre. Abdoul Ouattara a été le premier à se montrer dangereux après une mauvaise relance de Diego Coppola, mais Kevin Trapp a remporté son duel face au latéral strasbourgeois dès la 12e minute.

Avant la pause, Guéla Doué a également testé le gardien allemand, solide sur sa ligne. Malgré une possession majoritairement strasbourgeoise, les Alsaciens ont manqué de précision dans le dernier geste.

Au retour des vestiaires, la pression s’est accentuée sur la défense parisienne. Gessime Yassine a vu sa tentative contrée (50e) avant que Joaquin Panichelli ne frappe trop timidement pour inquiéter Kevin Trapp (57e). Le score ne bougera plus jusqu’au coup de sifflet final.

La course à l’Europe se complique

Ce nouveau résultat nul confirme le passage à vide du Racing en championnat. Les Alsaciens enchaînent plusieurs matches sans victoire et voient les places européennes s’éloigner progressivement.

Au classement de Ligue 1, Strasbourg reste distancé dans la course au haut de tableau. Le club alsacien se retrouve notamment à distance de la troisième place occupée par l’Olympique de Marseille, avec un écart qui atteint désormais douze points. L’OM s’est imposé 1-0 face à l’AJA vendredi soir en ouverture de la 16e journée de Ligue 1 !

Dans le même temps, le Paris FC, entraîné par Antoine Kombouaré, poursuit sa série positive et reste invaincu depuis son arrivée sur le banc, avec une victoire et deux matches nuls. Les Parisiens consolident ainsi leur 13e place et prennent de l’air sur la zone dangereuse du classement.