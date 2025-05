Ligue 1 : Très bonne nouvelle pour les supporters ?

Alors que la fin de saison de Ligue 1 approche, l’avenir de sa diffusion télévisée demeure incertain. Le retrait pressenti de DAZN, actuel détenteur des droits, ouvre la voie à un possible retour de Canal+, diffuseur historique du Championnat de France. Le sujet sera au cœur des discussions du conseil d’administration de la LFP ce vendredi.

La rupture anticipée du contrat avec DAZN pourrait entraîner une indemnité de 100 millions d’euros versée par la plateforme britannique à la LFP. Ce retrait redonne de l’espace à Canal+, qui n’a plus diffusé la Ligue 1 depuis 2021. La chaîne cryptée souhaite aujourd’hui reprendre la main, notamment en participant activement à la création d’une chaîne 100 % Ligue 1, un projet actuellement en discussion.

Canal+ envisage un rôle central

Canal serait prêt à s’impliquer pour le développement de la chaîne LFP 100% ligue 1 (me pose la question du contrat avec BeIN …).

Avec ce tarif :

– 15€ l’abonnement

– 10€ tarif préférentiel pour les abonnés canal https://t.co/MBpP27sSHK — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) May 1, 2025

Selon les informations de L’Équipe, Maxime Saada, président de Canal+, a récemment contacté plusieurs dirigeants de clubs pour faire part de son positionnement : « redonner de la valeur à ce produit aujourd’hui abîmé passera par une implication de Canal+ ». Il doit également rencontrer Nicolas de Tavernost, nouveau président de la société commerciale de la LFP, dans les prochains jours.

Canal+ entend faire valoir son expérience en matière de production, de marketing et de distribution, avec ses plus de 5 millions d’abonnés. Elle considère pouvoir contribuer à une relance de la Ligue 1 sur le plan commercial et en termes d’image.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria tente un énorme coup avec un crack argentin (promis au Real) !

10€ pour les abonnés Canal+ ?

Canal+ ne souhaite toutefois pas être reléguée à un simple rôle de distributeur. La chaîne refuserait un accord où tous les paramètres de la nouvelle chaîne seraient décidés à l’avance sans sa participation, comme cela pourrait être le cas avec un éventuel partenariat exclusif entre la LFP et DAZN. Dans un tel scénario, elle pourrait refuser de la diffuser, comme elle l’avait fait avec le pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video.

Sur le plan tarifaire, Canal+ envisage un abonnement mensuel à 15 €, seuil jugé acceptable par les fans selon plusieurs sondages. Une offre à 10 € pour ses abonnés actuels est également envisagée, similaire à son pass actuel dédié aux Coupes d’Europe. L’objectif serait d’atteindre rapidement entre 1,5 et 2 millions d’abonnés à cette chaîne spécialisée.

Cette stratégie permettrait à Canal+ de se repositionner comme un acteur majeur du football français, tout en renforçant ses chances lors de la renégociation des droits européens, pour lesquels elle verse actuellement 480 millions d’euros par saison jusqu’en 2027.

En pleine recomposition du paysage audiovisuel du football français, la Ligue 1 et Canal+ jouent chacun une partie essentielle de leur avenir dans les semaines à venir.