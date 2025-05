Ligue. 1 : Très Gros coup dur pour un concurrent direct de l’OM dans le sprint final !

En pleine course à l’Europe, l’OGC Nice vient de perdre deux défenseurs clés. Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem sont tous les deux victimes de graves blessures au genou.

La mauvaise nouvelle est tombée cette semaine pour les Aiglons. Youssouf Ndayishimiye, vice-capitaine de l’OGC Nice, est victime d’une rupture des ligaments croisés. Le défenseur burundais, buteur face au PSG vendredi dernier (victoire 3-1), est forfait jusqu’à la fin de la saison… et pour plusieurs mois. Il manquera aussi le début du prochain championnat.

Abdelmonem également out

Autre tuile pour le club azuréen : Mohamed Abdelmonem, lui aussi touché au genou, souffre d’une rupture du ligament croisé. Le défenseur égyptien s’était blessé après un choc avec Fabian Ruiz lors du même match au Parc des Princes. Nice a confirmé la gravité de sa blessure dans un communiqué : « Les examens ont confirmé une rupture du ligament croisé. »

Dante de retour contre Reims ?

Ces absences tombent mal pour l’OGCN, actuel 6e de Ligue 1 et encore en course pour accrocher une place sur le podium. Le club devra faire sans deux de ses défenseurs majeurs pour les derniers matchs : contre Reims ce vendredi, puis à Rennes et face à Brest. Bonne nouvelle en revanche : le capitaine Dante pourrait faire son retour. Absent lors des deux dernières rencontres, il a repris l’entraînement collectif cette semaine.

