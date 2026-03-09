Ligue 1 : un seul joueur de l’OM dans le onze type de L’Équipe

La 25e journée de Ligue 1 s’est achevée ce week-end avec plusieurs résultats marquants et un classement toujours très serré derrière le leader. Malgré la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Toulouse FC (1-0), un seul Olympien figure dans le onze type de la journée proposé par L’Équipe.

Paixão, unique représentant marseillais

Dans cette équipe de la semaine, l’ailier brésilien Igor Paixão est le seul joueur de l’OM retenu. Auteur d’une prestation décisive avec une passe décisive lors du succès marseillais au Stadium, il a été récompensé par une note de 7.

Autour de lui, plusieurs joueurs se sont illustrés lors de cette journée. On retrouve notamment le gardien Philipp Köhn pour l’AS Monaco après la victoire monégasque sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-1). En défense, figurent notamment Achraf Hakimi, Kevin Kehrer, Jhon Lucumí Díaz et Sacha Boey.

Au milieu de terrain, Adrien Thomasson, Valentin Rongier et Hicham Boudaoui complètent l’entrejeu, tandis que l’attaque est composée de Florian Thauvin, Folarin Balogun et Paixão.

Les résultats de la 25e journée

Cette journée a été marquée par plusieurs scores marquants :