Ligue 1 : un seul joueur de l’OM dans le onze type de L’Équipe

La 25e journée de Ligue 1 s’est achevée ce week-end avec plusieurs résultats marquants et un classement toujours très serré derrière le leader. Malgré la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Toulouse FC (1-0), un seul Olympien figure dans le onze type de la journée proposé par L’Équipe.
Paixão, unique représentant marseillais
Dans cette équipe de la semaine, l’ailier brésilien Igor Paixão est le seul joueur de l’OM retenu. Auteur d’une prestation décisive avec une passe décisive lors du succès marseillais au Stadium, il a été récompensé par une note de 7.
Autour de lui, plusieurs joueurs se sont illustrés lors de cette journée. On retrouve notamment le gardien Philipp Köhn pour l’AS Monaco après la victoire monégasque sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-1). En défense, figurent notamment Achraf Hakimi, Kevin Kehrer, Jhon Lucumí Díaz et Sacha Boey.
Au milieu de terrain, Adrien Thomasson, Valentin Rongier et Hicham Boudaoui complètent l’entrejeu, tandis que l’attaque est composée de Florian Thauvin, Folarin Balogun et Paixão.
Les résultats de la 25e journée
Cette journée a été marquée par plusieurs scores marquants :
Paris Saint-Germain – AS Monaco : 1-3
FC Nantes – Angers SCO : 0-1
AJ Auxerre – RC Strasbourg : 0-0
Toulouse FC – Olympique de Marseille : 0-1
RC Lens – FC Metz : 3-0
Stade Brestois 29 – Le Havre AC : 2-0
LOSC Lille – FC Lorient : 1-1
OGC Nice – Stade Rennais FC : 0-4
Olympique Lyonnais – Paris FC : 1-1
Le classement après 25 journées
Au classement, le Paris Saint-Germain reste leader avec 57 points, mais voit le RC Lens revenir à une longueur (56 points).
Grâce à son succès à Toulouse, l’Olympique de Marseille occupe la troisième place avec 46 points, à égalité avec l’Olympique Lyonnais mais avec une meilleure différence de buts.
Derrière, le Stade Rennais FC (43 points) et le LOSC Lille (41 points) restent au contact dans la course aux places européennes.
Malgré sa victoire et son retour sur le podium, Marseille ne place donc qu’un seul représentant dans l’équipe type de la journée, preuve que les performances marquantes ont été nombreuses ailleurs lors de ce week-end de Ligue 1.