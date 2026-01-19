Ligue 1 : Un seul représentant de l’OM dans l’équipe type de la 18e journée !

Victorieux avec autorité sur la pelouse d’Angers (5-2), l’Olympique de Marseille a marqué les esprits lors de la 18e journée de Ligue 1. Une prestation collective aboutie qui permet à Mason Greenwood d’intégrer l’équipe type du week-end établie par L’Équipe, seul joueur marseillais récompensé.

Greenwood, la confirmation d’un rôle central à l’OM

Samedi soir, l’OM a parfaitement négocié son déplacement en Anjou en s’imposant 5-2 au stade Raymond-Kopa. Une victoire nette, construite sur une efficacité offensive constante et une maîtrise globale du match, malgré une résistance angevine en début de rencontre. Dans ce contexte favorable, Mason Greenwood s’est une nouvelle fois distingué.

Aligné sur le front de l’attaque par Roberto De Zerbi, l’international anglais a livré une prestation solide, notée 7/10 par L’Équipe. Il a inscrit le deuxième but marseillais dès la 24e minute, permettant à son équipe de prendre le large et de gérer la suite de la rencontre plus sereinement. Une réalisation qui illustre encore son importance dans l’animation offensive olympienne.

Cette performance lui vaut une place dans le XI type de la 18e journée de Ligue 1 du quotidien sportif. Il s’agit déjà de sa sixième apparition dans cette équipe type depuis le début de la saison 2025/2026, un chiffre qui confirme sa régularité au plus haut niveau.

🔹Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 figure dans l’équipe type de la 18ème journée de Ligue 1. C’est la sixième fois de la saison que l’anglais y figure. (@lequipe)#TeamOM pic.twitter.com/jg0FRtVuvV — MercatOM (@Mercat_OM) January 19, 2026

Une récompense individuelle dans un succès collectif

Si Greenwood est le seul joueur de l’OM retenu, la prestation marseillaise à Angers aurait pu ouvrir la porte à d’autres nominations. Emerson et Traoré, eux aussi performants dans leur registre, peuvent nourrir quelques regrets au regard de leur impact dans le jeu et de leur activité tout au long de la rencontre.

Sur le plan statistique, Mason Greenwood continue d’impressionner. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 buts en 17 matches, il affiche également une moyenne générale de 6,06/10 depuis le début de la saison. Une note qui le place au quatrième rang des joueurs les mieux évalués du championnat, derrière trois joueurs lensois : Mamadou Sangaré, Samson Baidoo et Malang Sarr.

Pour l’Olympique de Marseille, cette distinction individuelle s’inscrit dans une dynamique positive. Le large succès en Anjou confirme les progrès observés ces dernières semaines sous la direction de De Zerbi, avec une équipe plus tranchante offensivement et capable d’imposer son rythme à l’extérieur. Sans extrapolation excessive, la présence de Greenwood dans l’équipe type illustre surtout la montée en puissance d’un joueur devenu l’un des visages forts de la saison olympienne.