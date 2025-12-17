Ligue 1+ : une hausse des tarifs inévitable qui concerne aussi l’OM

Le paysage audiovisuel de la Ligue 1 s’apprête à connaître un nouveau tournant majeur. À partir de la saison 2025/2026, la plateforme Ligue 1+ va augmenter ses tarifs. Une décision directement liée au départ programmé de beIN Sports, qui ne diffusera plus l’affiche unique du championnat. Une évolution lourde de conséquences pour les supporters de l’OM, comme pour l’ensemble des suiveurs du football français.

La nouvelle est désormais actée : beIN Sports a officiellement averti LFP Media de son intention de se retirer à l’issue de la saison en cours. Le diffuseur qatari ne souhaite plus conserver son match premium par journée de Ligue 1, un lot acquis pour environ 78 millions d’euros par an. Un désengagement qui s’inscrit dans un contexte de relations très dégradées entre la chaîne et la Ligue.

En cause notamment, les 20 millions d’euros de sponsoring qatari annoncés au début du contrat, qui n’ont jamais été activés. À cela s’ajoutent des tensions liées aux conditions de diffusion. Mécontent des restrictions imposées, beIN Sports n’a d’ailleurs réglé que 14 millions d’euros sur les 18 millions correspondant aux deux dernières échéances contractuelles.

Le départ de beIN Sports, un manque à gagner à compenser

Avec ce retrait, la Ligue 1 perd un acteur historique et un apport financier conséquent. Dès le lancement de la saison 2025/2026, Ligue 1+ va donc récupérer le neuvième match de chaque journée, jusqu’ici diffusé par beIN Sports. Cette offre 100 % Ligue 1 représente un argument fort, mais elle a un coût.

Selon les informations révélées par L’Équipe, la plateforme va instaurer un tarif unique fixé à 19,99 euros par mois. Des remises seront toutefois proposées aux abonnés actuels afin de limiter l’impact immédiat de cette augmentation. L’objectif est clair : compenser la perte financière liée au départ de beIN Sports tout en capitalisant sur une offre intégrale du championnat.

Un enjeu stratégique pour l’OM et les clubs de Ligue 1

Pour l’OM, comme pour les autres clubs, cette évolution est loin d’être anodine. Les droits TV constituent une part essentielle des revenus, notamment dans un contexte économique tendu. Une plateforme capable de diffuser l’intégralité des rencontres, y compris celles de l’Olympique de Marseille, est cruciale pour préserver l’attractivité du championnat.

Ligue 1+ affiche d’ailleurs des ambitions élevées. Avec cette offre complète, le diffuseur espère atteindre 1,35 million d’abonnés dès la saison prochaine, puis 1,75 million à l’horizon 2028/2029. Un pari audacieux, alors que le pouvoir d’achat des supporters est déjà fortement sollicité.

Pour les fans marseillais, habitués à suivre chaque match de l’OM, cette hausse tarifaire pose une question centrale : jusqu’où les supporters seront-ils prêts à aller pour ne rien manquer de leur club ? La réponse conditionnera en grande partie l’avenir économique de la Ligue 1.