Ligue 1 : Une nouvelle fois, l’OM est oublié dans un onze type !

Après les 20 meilleurs défenseurs de Ligue 1 et l’équipe type de la saison de France Football, c’est au tour du journal L’Equipe d’oublier l’Olympique de Marseille ce samedi !

Ce samedi, le journal L’Equipe a publié son équipe de la saison 2019/2020. Comme leurs collègues de France Football, le quotidien sportif a totalement zappé les joueurs de l’Olympique de Marseille.

Mandanda et Payet n’en sont pourtant pas loin… — L’Equipe

En marge de ce onze basé sur les moyennes des notes attribués au long de la saison, le journal L’Equipe a expliqué l’absence des joueurs de l’Olympique de Marseille et du Stade Rennais qui sont respectivement seconds et troisièmes du classement de Ligue 1.

Cela paraîtra sans doute injuste aux supporters de l’OM et de Rennes. Pourtant deuxième et troisième de L1, Marseille et Rennes ne placent aucun élément dans notre onze de la saison. Mandanda et Payet n’en sont pourtant pas loin mais le gardien de l’OM est devancé par le Rémois Rajkovic, après avoir longtemps fait la course en tête quand Payet, lui, est victimes des individualités exceptionnelles du PSG. L’absence de Rennais s’explique plus par le fait qu’ils ont constitué un groupe homogène. L’équipe bretonne n’apparaît d’ailleurs qu’à la cinquième place au classement des moyenne par équipe »

Source : L’Equipe du 2 mai 2020