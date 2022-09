AJA – OM (0-2) : Marseille vraiment costaud !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Auxerre (0-2) ce samedi soir à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Gerson et Sanchez sont les buteurs marseillais.

Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Kabore, Rongier (cap) – Veretout Clauss – Gerson, Ünder – Suarez

Marseille se procure dès l’entame du match sa première grosse occasion de but. Sur une magnifique transversale de Under dans la profondeur, Clauss rate son face à face avec Costil (2′). L’attaquant turc, virevoltant en ce début de rencontre, est à l’origine de l’ouverture du score. Après un slalom dans la surface, il décoche une frappe sur le poteau que Gerson reprend de volée pour tromper Costil (0-1,8′). Sur un nouveau service d’Under, le brésilien est tout proche de mettre un doublé . Après avoir éliminé Joly côté gauche, il se présente face à Costil qui détourne sa frappe dans un angle fermé (18′).

Le jeu s’équilibre et Marseille se retrouve même au fil des minutes à évoluer en contre attaque bloc bas. Vraiment pas à son aise dans le couloir droit, Clauss aurait pu toutefois réaliser le break sur une frappe du droit à l’entrée de la surface suite à un centre de Kaboré (39′).

Si les olympiens ont maîtrisé leur première période, c’est en revanche un peu plus laborieux après la pause où Auxerre se crée plus de situations dangereuses. Paul Joly est tout proche d’égaliser d’une tête à bout portant (65′). L’OM réagit dans la foulée avec une frappe sur le poteau de Tavares (68) reprise par Sanchez et captée par le portier auxerrois.

Les marseillais reprennent le contrôle de la partie. Sur une contre attaque rapidement menée par Amine Harit, Guendouzi sert en retrait Sanchez qui réalise enfin le break d’une frappe croisée pleine de sang froid (84′, 0-2)

Les olympiens s’imposent logiquement et confirment ainsi leur excellent début de saison.