Ligue des champions 2025-2026 : un tirage relevé (avec de grosses affiches au vélodrome) pour l’OM !

L’UEFA a procédé ce jeudi soir au tirage au sort de la nouvelle phase de ligue de la Ligue des champions. Les trois représentants français – l’OM, le PSG et l’AS Monaco – connaissent désormais leurs huit adversaires. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission s’annonce ardue pour les clubs de Ligue 1.

L’OM dans le groupe des cadors

Qualifié après une saison solide sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a hérité d’un tirage corsé. Les Marseillais devront affronter plusieurs cadors européens :

Real Madrid (extérieur)

Liverpool (domicile)

Atalanta Bergame (domicile)

Club Brugge (extérieur)

Ajax Amsterdam (domicile)

Sporting Portugal (extérieur)

Newcastle (domicile)

Union Saint-Gilloise (extérieur)

Un mélange d’affiches prestigieuses – Real, Liverpool, Ajax – et de duels piégeux contre des équipes en pleine ascension comme Newcastle ou l’Union SG. Les supporters marseillais peuvent déjà se préparer à vibrer au Vélodrome.

PSG : un parcours semé d’embûches

Tenant du titre, le Paris Saint-Germain a lui aussi hérité d’un tableau impressionnant, avec plusieurs chocs face aux grands d’Europe :

Bayern Munich (domicile)

FC Barcelone (extérieur)

Atalanta Bergame (domicile)

Bayer Leverkusen (extérieur)

Tottenham (domicile)

Sporting Portugal (extérieur)

Newcastle (domicile)

Athletic Bilbao (extérieur)

Entre les retrouvailles avec le Barça et un duel face au Bayern, les Parisiens devront batailler pour confirmer leur statut de favori à leur propre succession.

Monaco, le tirage cauchemar

Pour l’AS Monaco, la tâche s’annonce particulièrement compliquée. Les hommes d’Adi Hütter se retrouvent face à un plateau redoutable :

Real Madrid (extérieur)

Manchester City (domicile)

Club Brugge (extérieur)

Juventus Turin (domicile)

Tottenham (domicile)

Bodo/Glimt (extérieur)

Galatasaray (domicile)

Pafos FC (extérieur)

Entre le Real, City, la Juve et Tottenham, le calendrier des Monégasques ressemble à un véritable parcours du combattant.

Un défi de taille pour la Ligue 1

Avec ces tirages, les clubs français n’ont pas été épargnés. L’OM et Monaco devront batailler pour accrocher une place dans le top 24 qualificatif, tandis que le PSG, armé pour jouer le titre, devra assumer son statut face à une concurrence relevée.

La Ligue des champions version 2025-2026 promet déjà d’être spectaculaire pour les clubs français… et riche en émotions pour leurs supporters.