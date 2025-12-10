Ligue des Champions : Bonne opération de l’OM ! Résultats, matches à venir, classement…

L’Olympique de Marseille a réalisé une opération majeure lors de la 6e journée de Ligue des champions en s’imposant sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (3-2). Ce succès à l’extérieur permet à l’OM de rester pleinement en course pour la qualification, dans une phase de ligue extrêmement disputée. À l’issue de cette journée, le club marseillais occupe la 16e place du classement général avec 9 points et un différentiel de +3, au cœur de la zone de bataille pour le top 24.

Sur les autres pelouses, la soirée du mardi 9 décembre a été riche en enseignements. Le Bayern Munich a tenu son rang en dominant le Sporting CP (3-1) et reste solidement installé en tête du classement. L’Atalanta a signé une victoire précieuse face à Chelsea (2-1), tandis que le FC Barcelone a pris le dessus sur l’Eintracht Francfort (2-1). Dans un choc très attendu, le Liverpool s’est imposé sur le terrain de l’Inter Milan (1-0), confirmant sa solidité défensive.



La performance marseillaise face à l’Union Saint-Gilloise constitue l’un des faits marquants de cette journée. Après un match ouvert et intense, l’OM a su faire preuve d’efficacité offensive pour empocher trois points cruciaux, maintenant la pression sur ses concurrents directs comme Galatasaray et Monaco, qui comptent le même total de points.

Les affiches décisives du mercredi 10 décembre

Ligue des Champions : les matches de ce mercredi !

Après les victoire de l’OM et Monaco la suite de la J6 !#OM #ChampionsLeague pic.twitter.com/59AJ5D7n7l — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 10, 2025

La suite de la 6e journée de Ligue des champions se joue ce mercredi avec plusieurs rencontres à fort enjeu. Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’Athletic Club de Bilbao pour un duel important dans la course aux premières places. Le Real Madrid reçoit le Manchester City dans une affiche prestigieuse qui pourrait avoir un impact direct sur le haut du classement.

D’autres rencontres seront également scrutées de près, notamment Borussia Dortmund – Bodø/Glimt, Juventus – Pafos ou encore Club Brugge – Arsenal, avec des conséquences directes pour le classement provisoire. Le Naples se déplace à Benfica, dans un match crucial pour les deux équipes en difficulté.

L’OM se replace en Ligue des Champions en attendant les matches de ce mercredi : pic.twitter.com/TF88PvF3yY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 10, 2025

L’OM en plein cœur de la bataille européenne

Au classement général provisoire après six journées, Arsenal et le Bayern Munich dominent avec 15 points, suivis par l’Atalanta (13 points). Le PSG est quatrième avec 12 points, tout comme l’Inter Milan, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et le Liverpool. L’Olympique de Marseille, avec ses 9 points, reste en embuscade, à seulement quelques longueurs du top 12.

Avec encore plusieurs journées à disputer, la dynamique actuelle de l’OM lui permet d’envisager la suite de la Ligue des champions avec ambition. La performance réalisée en Belgique peut servir de référence pour la fin de phase de ligue, dans un contexte où chaque point pèsera lourd dans la course à la qualification.