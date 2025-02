Ligue des Champions : Brest peut avoir des regrets face au PSG ?

Le premier match des barrages de la Ligue des champions entre le PSG et Brest s’est terminé sur le score de 0-3. Les bretons ont touché 3 fois les poteaux !

11/02/2025 Brest 0-3 Paris Saint-Germain Juventus PSV Eindhoven Manchester City Real Madrid Sporting CP Borussia Dortmund 12/02/2025 Club Brugge Atalanta AS Monaco Benfica Celtic Bayern Munich Feyenoord Rotterdam AC Milan

Le barrage de Ligue des champions entre Brest et le PSG démarre sur un rythme soutenu. Dès les premières minutes, les Brestois cherchent à provoquer des actions dangereuses, mais les Parisiens imposent leur jeu et une possession élevée. À la 20e minute, Vitinha ouvre le score sur penalty, après une faute de Lees‐Melou dans la surface. Le PSG creuse l’écart et, juste avant la mi‐temps, Dembélé profite d’un break pour doubler la mise d’un tir précis. La première période se termine sur un 2–0 encourageant pour les Parisiens, malgré la combativité bretonne. En seconde période, Brest multiplie les attaques sans succès. Une action de Doué est annulée pour hors-jeu après intervention vidéo, soulignant la rigueur arbitrale. À la 66e minute, Dembélé scelle le résultat en inscrivant le troisième but du PSG. Le match se conclut sur le score définitif de 0–3, avec un PSG convaincant et un Brest en retrait.