Ligue des Champions : ce milieu du Real Madrid est soulagé de ne pas aller à Marseille !

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un début de saison européen de très haut niveau. Le club phocéen lancera sa campagne de Ligue des Champions dans quelques jours sur la pelouse mythique du Santiago-Bernabéu face au Real Madrid. Une affiche prestigieuse qui fait déjà beaucoup parler, y compris dans le vestiaire madrilène.

Interrogé en conférence de presse, l’international français et milieu de terrain du Real Aurélien Tchouaméni a souligné toute la difficulté de se déplacer au stade Vélodrome. « Forcément, j’étais content de voir qu’on allait affronter Marseille et Monaco. Ils vont venir à la maison. Cela aura été plus difficile de jouer là-bas car il y a une ferveur particulière (à Marseille). On attend ce match avec impatience », a-t-il reconnu.

Le Vélodrome, une ambiance redoutée en Europe

Ce témoignage illustre une nouvelle fois la réputation du Vélodrome, reconnu dans toute l’Europe pour sa ferveur unique. Les supporters de l’OM savent transcender leur équipe, notamment lors des grandes soirées européennes. Ce n’est pas un hasard si de nombreux joueurs, adversaires comme anciens Olympiens, évoquent souvent l’atmosphère marseillaise comme l’une des plus impressionnantes du continent.

Le Real Madrid, fort de son expérience en Ligue des Champions, se prépare néanmoins avec sérieux pour cette entrée en lice. Mais cette déclaration d’Aurélien Tchouaméni confirme que les Madrilènes n’ignorent pas la difficulté de jouer face à l’OM…