Ligue des Champions : Combien de millions d’euros l’OM a déjà coffré ?

L’Olympique de Marseille réalise un parcours européen qui pèse déjà lourd dans les finances du club. Depuis le lancement de la Ligue des champions 2025-2026, l’OM a sécurisé un montant impressionnant, flirtant avec les 50 millions d’euros. Une somme qui pourrait encore considérablement augmenter en fonction des résultats de janvier.

Ce que l’OM a déjà empoché : presque 50M€ !

La première partie des revenus provient des primes garanties et des performances sportives.

D’abord, le club bénéficie des montants fixes attribués à toutes les formations engagées dans cette édition. La prime de participation, commune aux 36 clubs, assure d’emblée 18,62 M€ dans les caisses marseillaises. À cela viennent s’ajouter les revenus liés aux matches : avec trois victoires enregistrées, dont la dernière en Belgique, l’OM a glané 6,3 M€ supplémentaires (2,1 M€ par succès).

👉 Total assuré : 24,92 M€.

À ces revenus fixes se greffent les premières estimations des parts variables, même si celles-ci ne sont pas totalement figées. Selon l’Equipe le coefficient UEFA sur 10 ans rapporte environ 4,844 M€, tandis que l’apport issu du marketpool, ajusté selon les diffuseurs français et le classement UEFA sur 5 ans, est évalué à 19,635 M€.

👉 Total cumulé à ce jour : 49,399 M€.

💰 UCL 🔵 prize money added this week: +6.715m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal FC

+6.687m 🇩🇪 FC Bayern München

+6.083m 🇮🇹 Atalanta BC

+6.083m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City FC

+5.371m 🇪🇸 Atlético de Madrid

+5.371m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool FC

+4.480m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham Hotspur

+3.886m 🇪🇸 FC Barcelona

+3.802m 🇫🇷 Paris… — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 11, 2025

Ce que l’OM peut encore ajouter à son pactole

Les perspectives restent très intéressantes pour la suite du parcours. Actuellement positionné 16e avec 9 points, l’OM toucherait 5,775 M€ s’il conservait ce rang au terme de la phase. Cette place permet également de décrocher un bonus de qualification au barrage d’un montant de 1 M€, assorti d’un duel aller-retour contre une équipe classée entre la 17e et la 24e place.

En cas de succès lors de ce barrage, la qualification pour les huitièmes de finale offrirait un nouveau gain majeur : 11 M€ supplémentaires.

Avec deux rencontres déterminantes à venir — Liverpool au Vélodrome puis Bruges à l’extérieur —, l’OM peut envisager un bond financier significatif.