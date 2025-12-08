À la veille de la réception de l’OM en Ligue des Champions, l’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, David Hubert, s’est exprimé auprès de RMC Sport pour évoquer le défi qui attend son équipe. Le technicien belge a livré une analyse précise du collectif marseillais, soulignant à la fois sa qualité globale et les points clés sur lesquels son groupe devra s’appuyer.

Hubert a d’abord mis en avant l’apport de Roberto De Zerbi, un coach qu’il décrit comme un « entraîneur avec beaucoup d’expérience ». Selon lui, l’OM se présente avec « une idée très très claire de ce que l’équipe souhaite mettre en place », un élément qui, pour le coach bruxellois, rend l’adversaire particulièrement difficile à manœuvrer. Il loue également la présence de « joueurs d’exception, de classe mondiale, mais aussi d’autres dotés d’un immense potentiel ».

L’OM

Ligue des Champions : David Hubert met en garde son équipe avant la réception de l’OM

Pour autant, Hubert insiste : si l’OM apparaît solide, il n’est pas pour autant intouchable. « Ce n’est pas une équipe sans défaut », rappelle-t-il, ajoutant que même si ces faiblesses « ne sont pas faciles à trouver », son staff s’est efforcé d’en identifier. L’objectif de l’Union Saint-Gilloise sera donc clair : « ne pas admirer leur jeu », mais « leur rendre la tâche très compliquée ».

Le coach belge affirme que son équipe doit absolument « prendre trois points à la maison » et devra, pour cela, « restreindre et réduire leur qualité » afin d’« exploiter leurs failles et faiblesses ». Un discours lucide avant un rendez-vous crucial dans un groupe où chaque point comptera.

L’Union Saint-Gilloise espère capitaliser sur l’avantage du terrain pour bousculer une équipe marseillaise ambitieuse, bien que parfois irrégulière. Le duel s’annonce intense et stratégique entre deux formations déterminées à poursuivre leur parcours européen.