Ligue des Champions : Furieux, Benatia envoie aussi un message aux joueurs !

La défaite de l’OM face à l’Atalanta (0-1) lors de la 4e journée de Ligue des Champions a laissé un goût amer sur la pelouse comme en coulisses. Au coup de sifflet final, le directeur du football olympien, Medhi Benatia, n’a pas caché sa colère, pointant du doigt une décision arbitrale décisive dans le déroulé du match.

Une défaite amère et une polémique sur l’arbitrage

Face aux micros, l’ancien défenseur a livré un discours sans détour. A la question d’avoir le sentiment d’avoir été un peu volé ce soir?”, Medhi Benatia n’a pas hésité. “Pour ma part, oui !”. Avant d’ajouter, « ce résultat est difficile à accepter. On voit clairement que le joueur (Ederson) profite d’une position de la main qui n’est pas naturelle et que “Auba” est en train d’armer sa frappe. Tout devait mener l’arbitre à siffler penalty. Puis on prend ce but qui nous tue. On aurait souhaité qu’il aille au moins voir la VAR. La moindre des choses aurait été d’aller contrôler pour se faire un avis plus sûr. Quand tu parles aux arbitres, c’est limite s’ils te regardent. Ils sont arrogants, ont beaucoup de certitudes. J’étais sur le terrain, j’ai essayé de leur dire ce que je pensais. C’est frustrant. On est tous déçus. Mais j’ai aussi envie de parler de foot », a lancé un Benatia visiblement très remonté.

Benatia appelle à la réaction avant Brest

Au-delà de cette colère, le dirigeant marseillais a tenu à rappeler la nécessité de se remobiliser rapidement. « On ne peut pas changer les erreurs d’arbitrage. Je regarde surtout la prestation de mes joueurs, ils auraient dû faire beaucoup mieux en première mi-temps, surtout au cours des vingt premières minutes. On a montré un autre visage en seconde, c’était une autre équipe. C’est ce visage-là qu’il faut garder. Il faut, aussi, vite se reconcentrer sur Brest, un match très important. Les absents ? Il faut faire le dos rond, vite repartir de l’avant, même si c’est dur dans les têtes. Rien n’est fini », a ajouté Benatia.

Ce revers face à l’Atalanta, concurrent direct pour la qualification, complique la situation de l’OM dans un groupe désormais très serré. Avec un déplacement périlleux à Brest en championnat, les Olympiens devront vite tourner la page européenne pour relancer une dynamique positive et préserver leurs chances sur tous les fronts.

