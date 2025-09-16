Ligue des champions : Greenwood, la clé de l’OM selon Niang, Cissé et Valbuena

À quelques heures du déplacement de l’OM sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions, plusieurs anciens Olympiens ont pris la parole pour évoquer le rôle attendu de Mason Greenwood, meilleur buteur marseillais depuis son arrivée l’été dernier. Dans les colonnes de L’Équipe, Mamadou Niang, Djibril Cissé et Mathieu Valbuena livrent des analyses précises, entre attentes et encouragements.

Pour Mamadou Niang, Greenwood doit désormais assumer pleinement son statut dans ce type d’affiche : “C’est celui que j’attends le plus sur ce choc, avec Benjamin Pavard derrière. Il a été recruté pour ce genre d’événements”. L’ancien capitaine olympien insiste aussi sur la nécessité d’enchaîner les efforts défensifs et offensifs : “J’ai évolué à son poste, je connais cela, on peut comprendre qu’il soit fatigué, le repli défensif est usant, cela te demande beaucoup d’énergie. Mais tu dois travailler plus en termes de répétition des efforts. Certains grands joueurs peuvent se permettre de ne pas faire la course, mais pas à l’OM.”

Greenwood, sous le feu des projecteurs avant le Real

De son côté, Djibril Cissé met en avant les qualités techniques de l’Anglais, mais attend davantage de constance : “La marge de progression de Greenwood, c’est d’être plus consistant, d’être beaucoup plus influent et impactant dans le jeu. On l’a vu, il a cette qualité technique hors du commun, il provoque, dribble un coup à droite, un coup à gauche, sans qu’on puisse savoir où il va partir. Il déstabilise, mais il faut que ce soit un peu plus répété.”



Enfin, Mathieu Valbuena insiste sur la capacité du joueur à débloquer les rencontres malgré une première saison irrégulière : “Il a le potentiel pour y exister parce qu’il a le bagage technique, les deux pieds, la justesse sur coups de pied arrêtés et même la vitesse, en sachant que dans cette compétition, tu as parfois plus de liberté.”

Tous s’accordent : le potentiel de Greenwood est immense. Mais pour franchir un palier à l’OM et dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, il devra répéter ses efforts et imposer sa régularité. Face au Real Madrid, l’occasion est idéale pour confirmer son rôle de leader offensif.

