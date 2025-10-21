Info Chrono
Ligue des champions : la cote de l'OM grimpe selon le supercalculateur d'Opta !
OM Actualités

Ligue des champions : la cote de l’OM grimpe selon le supercalculateur d’Opta !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
LISBON, PORTUGAL - AUGUST 18: The UEFA Champions League Trophy is seen pitch side prior to the UEFA Champions League Semi Final match between RB Leipzig and Paris Saint-Germain F.C at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on August 18, 2020 in Lisbon, Portugal. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images) By Icon Sport - --- - Estàdio da Luz - Lisbonne (Portugal)

Avant son déplacement au Portugal pour affronter le Sporting Lisbonne ce mercredi (21h), l’Olympique de Marseille peut aborder la rencontre avec une confiance renforcée. Le supercalculateur d’Opta a en effet revu à la hausse les chances des Phocéens en Ligue des champions, après un début de saison convaincant aussi bien sur la scène nationale qu’européenne.

 

Une progression nette dans les prévisions d’Opta

 

Selon les dernières prédictions publiées mardi, l’OM a vu sa cote sensiblement augmenter. Avant le coup d’envoi de la compétition, les statistiques prédisaient une élimination précoce avec une moyenne de 8 points et une 31e place projetée. Désormais, le modèle de données d’Opta estime que Marseille pourrait viser la 20e place avec plus de 10 points attendus, synonyme de qualification pour les barrages.

 

 

Concrètement, les chances de qualification des hommes de Roberto De Zerbi sont passées de 37,74 % début septembre à 61,73 %. Une progression notable qui s’explique par les récents succès olympiens, notamment le large succès contre l’Ajax Amsterdam (4-0) fin septembre.

Opta, fidèle à sa méthode, a réalisé 10 000 simulations prenant en compte la forme actuelle et les précédents résultats des clubs engagés. Résultat : les chances de voir l’OM atteindre les quarts de finale s’élèvent désormais à 13,1 %, celles d’accéder aux demi-finales à 4,21 %, tandis que la probabilité de disputer la finale atteint 1,22 %. Enfin, Marseille aurait 0,39 % de chances de remporter la compétition, contre 0,3 % lors de la dernière évaluation.

 

Un test important face au Sporting Lisbonne

 

Cette embellie statistique ne garantit rien, mais elle illustre la montée en puissance du club phocéen. Le choc de ce mercredi face au Sporting s’annonce comme un tournant dans cette phase de ligue. D’après Opta, il s’agit même du match le plus équilibré de la semaine, avec 25,4 % de probabilité de match nul, contre 43,4 % de victoire pour les Portugais et 31,2 % pour l’OM.

Toujours leader de Ligue 1, l’OM de De Zerbi séduit par son jeu ambitieux et sa solidité collective. Si les statistiques confirment cette dynamique, les Marseillais devront toutefois le prouver sur le terrain pour continuer à faire grimper leur cote européenne.

