Ligue des champions : l’affichage malheureux de Bruges au moment l’élimination cruelle de l’OM

Alors que le Club Bruges avait projeté un message de félicitations à destination de l’Olympique de Marseille après le coup de sifflet final, la réalité sportive a brutalement rattrapé les Phocéens quelques minutes plus tard. Un but tardif inscrit à Madrid a finalement privé l’OM d’une place dans le top 24 européen, transformant un geste de fair-play en symbole d’une élimination au goût amer.

Un message de félicitations projeté trop tôt à Bruges

Le message affiché sur le tableau d’affichage à Bruges… juste avant le but de Benfica qui élimine l’OM 😶#BRUOM | #UCL pic.twitter.com/tDwbmKQbRg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné lourdement sur la pelouse du Club Bruges (3-0). Une défaite nette, mais qui n’empêchait pas, au coup de sifflet final, les Marseillais d’apparaître virtuellement qualifiés pour les play-offs de la Ligue des champions, au regard des autres résultats en cours.



Dans ce contexte, le club belge a choisi de saluer ses adversaires. Sur l’écran géant du stade, un message est apparu : « Félicitations pour la qualification, Olympique de Marseille ». Une initiative rare, perçue sur le moment comme un geste élégant envers un concurrent direct, également promis à la phase suivante de la compétition.

À cet instant précis, les calculs donnaient encore l’OM dans le top 24, seuil qualificatif pour la suite du parcours européen. Mais la soirée était loin d’être terminée.

Le but de Trop à Madrid qui fait tout basculer

Quelques minutes plus tard, le scénario a basculé de manière spectaculaire. À Madrid, Benfica a inscrit un but décisif dans le temps additionnel face au Real Madrid, portant le score final à 4-2. Un but marqué par le gardien Anatoli Troubine, monté sur un coup de pied arrêté.

Cette réalisation a eu un impact immédiat au classement. Elle a fait reculer l’Olympique de Marseille hors du top 24, synonyme d’élimination directe de la Ligue des champions, malgré la situation favorable observée quelques instants auparavant.

Pour les joueurs de Roberto De Zerbi, l’enchaînement a été brutal. En l’espace de quelques minutes, Marseille est passé d’une qualification virtuelle à une sortie prématurée, sans même avoir la possibilité d’influer sur le résultat déterminant.