Ligue des champions : Le programme complet de la J1 avec Real – OM ou encore Bayern – Chelsea

La Ligue des champions fait son grand retour ce mardi 16 septembre avec le lancement de l’édition 2025/2026. Pour la deuxième année consécutive, la compétition se déroule selon la nouvelle formule de championnat réunissant 36 équipes lors de la première phase. La 1re journée s’annonce déjà palpitante avec plusieurs affiches de prestige.

Le coup d’envoi sera donné dès 18 h 45 avec Athletic Bilbao – Arsenal et PSV Eindhoven – Royale Union Saint-gilloise, première historique pour le club belge à ce niveau. En soirée, à 21 h, les projecteurs se braqueront sur le choc entre la Juventus Turin et le Borussia Dortmund, sans oublier le rendez-vous le plus attendu en France : Real Madrid – Olympique de Marseille, au stade Santiago Bernabeu.

Un test d’entrée de taille pour l’OM

Pour son entrée dans la compétition, l’OM hérite d’un adversaire prestigieux. Affronter le Real Madrid à l’extérieur reste l’une des tâches les plus ardues du football européen. Les Marseillais, emmenés par Roberto De Zerbi, auront l’occasion de mesurer leurs forces face au géant espagnol, toujours candidat au sacre. Un duel qui s’annonce comme l’une des principales attractions de cette 1re journée.

Real Madrid – OM : Scenario, buts, buteurs… les prédictions de l’IA ! – https://t.co/K9onaA4iHj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 16, 2025



Mercredi 17 septembre, le programme n’en sera pas moins relevé. Trois grands chocs sont au menu : Ajax – Inter Milan, Bayern Munich – Chelsea et Liverpool – Atlético de Madrid. Les passionnés de football européen auront donc l’embarras du choix. Le PSG, tenant du titre, lancera de son côté sa campagne à domicile contre l’Atalanta Bergame.

Enfin, la première journée se prolongera exceptionnellement jeudi 18 septembre avec trois matches supplémentaires, dont Club Bruges – AS Monaco, qui verra le club de la Principauté débuter sa phase de poules en Belgique.

LE PROGRAMME COMPLET DE CETTE PREMIÈRE JOURNÉE DE LIGUE DES CHAMPIONS 🤩 Ça démarre dès 18H45 avec Bilbao – Arsenal et PSV – Union SG 🍿 Et ce soir, un choc déjà, avec Real Madrid – OM à 21H00, seulement sur CANAL+ 📺#UCL pic.twitter.com/dHHLzYtzcV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2025

Programme complet de la 1re journée

Mardi 16 septembre : Athletic Bilbao – Arsenal (18 h 45), PSV Eindhoven – Royale Union SG (18 h 45), Benfica – Qarabag (21 h), Juventus – Dortmund (21 h), Real Madrid – OM (21 h), Tottenham – Villarreal (21 h).

Mercredi 17 septembre : Olympiakos – Pafos (18 h 45), Slavia Prague – Bodo/Glimt (18 h 45), Ajax – Inter (21 h), Bayern – Chelsea (21 h), Liverpool – Atlético (21 h), PSG – Atalanta (21 h).

Jeudi 18 septembre : Club Bruges – Monaco (18 h 45), Copenhague – Leverkusen (18 h 45), Francfort – Galatasaray (21 h).

