Ligue des Champions : Le PSG et le Real tombent ! L’OM doit se relancer !

Après une première soirée marquée par les défaites du PSG face au Bayern Munich (1-2) et du Real Madrid à Liverpool (1-0), c’est au tour de l’Olympique de Marseille d’entrer en scène ce mercredi soir, pour cette 4e journée de Ligue des Champions. Le club phocéen reçoit l’Atalanta Bergame au Stade Vélodrome, dans une rencontre déjà décisive pour la suite de son parcours européen.

Une occasion en or pour l’OM au Vélodrome

Les Marseillais, menés par Roberto De Zerbi, restent sur une dynamique contrastée en Coupe d’Europe, mais une victoire ce soir leur permettrait de se replacer dans la course aux huitièmes de finale. Face à une équipe italienne réputée pour son pressing intense et son efficacité offensive mais dans une mauvaise passe, l’OM devra miser sur sa solidité à domicile et sur un Vélodrome en fusion.

Le coach marseillais a d’ailleurs insisté en conférence de presse sur l’importance du soutien du public. “C’est un stade spécial autant dans le bien que de mal. C’est un stade chaud et exigeant. C’est à nous de les faire vibrer pendant le match. C’est un privilège de pouvoir jouer dans ce stade. Nous avons des joueurs forts et intelligents avec un niveau de passion élevé. Le Vélodrome, c’est comme un miroir. Ce que vous envoyez il va vous le rendre.”, a-t-il déclaré.

Ligue des Champions – 4e journée

Date Heure Match Résultat Mardi 4 novembre 2025 21h00 Naples – Eintracht Francfort 0-0 21h00 Slavia Prague – Arsenal 0-3 21h00 Paris SG – Bayern Munich 1-2 21h00 Liverpool – Real Madrid 1-0 21h00 Olympiakos – PSV Eindhoven 1-1 21h00 Juventus Turin – Sporting Lisbonne 1-1 21h00 Atlético Madrid – Union Saint-Gilloise 3-1 21h00 Bodo-Glimt – AS Monaco 0-1 21h00 Tottenham – Copenhague 4-0 Mercredi 5 novembre 2025 18h45 Qarabag – Chelsea À venir 18h45 Pafos – Villarreal À venir 21h00 Ajax Amsterdam – Galatasaray À venir 21h00 Manchester City – Borussia Dortmund À venir 21h00 Benfica Lisbonne – Bayer Leverkusen À venir 21h00 Marseille – Atalanta Bergame À venir 21h00 FC Bruges – FC Barcelone À venir 21h00 Newcastle – Athletic Bilbao À venir 21h00 Inter Milan – Kairat Almaty À venir

Une soirée européenne déjà pleine de rebondissements

Les premiers résultats de la soirée confirment la difficulté de cette phase de groupes. Le PSG, battu à domicile par un Bayern intraitable tandis que le Real Madrid chute également à Anfield. Dans les autres matchs, Arsenal s’impose facilement à Prague (0-3), Monaco décroche une précieuse victoire à Bodo-Glimt (0-1), alors que la Juventus et le Sporting se neutralisent (1-1).

Ces résultats laissent entrevoir une compétition plus ouverte que jamais. Pour l’OM, la mission est claire : profiter de la défaite de ses concurrents directs pour se replacer dans un groupe très disputé.

Avec un Vélodrome plein, un adversaire ambitieux et un contexte européen électrique, la soirée s’annonce capitale pour les Marseillais. En cas de victoire, l’Olympique de Marseille pourrait frapper un grand coup et relancer totalement son aventure en Ligue des Champions 2025-2026.