Ligue des Champions : les adversaires de l’OM démarrent fort, dont 3 cartons !

La première journée de la Ligue des Champions a livré son lot de surprises et de confirmations. Tandis que les clubs belges ont signé de véritables démonstrations offensives, les cadors européens comme Liverpool ou Barcelone ont déjà affiché leurs ambitions. Pour l’OM, le constat est clair : la concurrence sera rude, avec des adversaires en pleine confiance ou déjà revanchards.

 

Les cartons de Bruges, Union Saint-Gilloise & Sporting

  • Club Bruges a impressionné d’entrée, s’imposant 4-1 face à l’AS Monaco. Un succès net et prometteur dans leur groupe.

 

  • Union Saint-Gilloise, en tant que promu au groupe de Ligue des Champions, a réalisé un exploit : victoire 3-1 à l’extérieur contre le PSV Eindhoven.
  • Sporting CP (Lisbonne) a aussi réussi une performance convaincante : victoire 4-1 contre le Kairat Almaty. Une ouverture de campagne solide.

Les autres adversaires : Liverpool, Atalanta, Newcastle & Ajax

  • Liverpool : victoire 3-2 à domicile contre l’Atlético Madrid, grâce à un but dans le temps additionnel. Les Reds confirment qu’ils savent forcer la décision dans les moments clés.
  • Atalanta : défaite lourde 0-4 à Paris face au PSG. Un revers qui interroge sur leur solidité défensive même si le retour d’un Lookman va faire du bien à l’équipe en attaque…
  • Newcastle : battu 1-2 à domicile par Barcelone, malgré une prestation compétitive en première mi-temps. Grosse intensité mais quand de créativité…

 

 

  • Ajax : Grâce à un doublé inscrit de la tête, Marcus Thuram a offert à l’Inter Milan une entame idéale en Ligue des Champions, mercredi, face à l’Ajax Amsterdam.

 

Ce que l’on peut retenir pour l’OM

  1. Les Belges sont dangereux : Bruges et Union arrivent en confiance et marquent beaucoup.
  2. Liverpool reste redoutable, capable de renverser n’importe quelle situation.
  3. Atalanta montre des failles, mais attention à ne pas les sous-estimer.
  4. Chaque point comptera : face aux outsiders (Union, Sporting, Bruges), l’OM devra être irréprochable.
