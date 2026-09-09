Ligue des champions : les résultats de mardi et les affiches à suivre mercredi et jeudi

La Ligue des champions 2026-2027 a repris mardi soir avec une première série de rencontres déjà spectaculaire. Manchester City, le Real Madrid et Dortmund ont notamment démarré par une victoire, tandis que Lille s’est incliné à domicile contre le Betis. La première journée se poursuit ce mercredi puis jeudi avec plusieurs affiches importantes.

Les résultats de mardi

AEK Athènes 1-0 LASK

Club Bruges 2-3 Aston Villa

Borussia Dortmund 3-2 Villarreal

Porto 0-2 Manchester City

Lille 2-3 Real Betis

Real Madrid 2-1 Inter

Manchester City s’est notamment imposé grâce à un doublé d’Erling Haaland, tandis que le Real Madrid a dominé l’Inter avec notamment un but de Kylian Mbappé. Lille avait de son côté pris l’avantage avant de finalement s’incliner 3-2 face au Betis.

Les matches à suivre ce mercredi

Deux rencontres débuteront à 18h45 :

FC Barcelone – Feyenoord

Stuttgart – Viking

Puis quatre affiches sont programmées à 21h :

Liverpool – Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava

Sporting CP – Galatasaray

Napoli – Arsenal

Le PSG effectuera donc son entrée dans la compétition à domicile, quelques jours avant son déplacement au Vélodrome pour affronter l’OM en Ligue 1.

Le programme de jeudi

La première journée se terminera jeudi avec :

18h45 : Fenerbahçe – Roma

18h45 : PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk

21h : Como – Leipzig

21h : Bayern Munich – Bodø/Glimt

21h : Manchester United – Sabah

21h : Slavia Prague – Lens

Lens sera donc le deuxième club français à entrer en lice après Lille et le PSG.