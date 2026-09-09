PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Ligue des champions : les résultats de mardi et les affiches à suivre mercredi et jeudi
OM Actualités

Ligue des champions : les résultats de mardi et les affiches à suivre mercredi et jeudi

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
LISBON, PORTUGAL - AUGUST 18: The UEFA Champions League Trophy is seen pitch side prior to the UEFA Champions League Semi Final match between RB Leipzig and Paris Saint-Germain F.C at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on August 18, 2020 in Lisbon, Portugal. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images) By Icon Sport - --- - Estàdio da Luz - Lisbonne (Portugal)

La Ligue des champions 2026-2027 a repris mardi soir avec une première série de rencontres déjà spectaculaire. Manchester City, le Real Madrid et Dortmund ont notamment démarré par une victoire, tandis que Lille s’est incliné à domicile contre le Betis. La première journée se poursuit ce mercredi puis jeudi avec plusieurs affiches importantes.

Les résultats de mardi

AEK Athènes 1-0 LASK
Club Bruges 2-3 Aston Villa
Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
Porto 0-2 Manchester City
Lille 2-3 Real Betis
Real Madrid 2-1 Inter

Manchester City s’est notamment imposé grâce à un doublé d’Erling Haaland, tandis que le Real Madrid a dominé l’Inter avec notamment un but de Kylian Mbappé. Lille avait de son côté pris l’avantage avant de finalement s’incliner 3-2 face au Betis.

Les matches à suivre ce mercredi

Deux rencontres débuteront à 18h45 :

FC Barcelone – Feyenoord
Stuttgart – Viking

Puis quatre affiches sont programmées à 21h :

Liverpool – Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava
Sporting CP – Galatasaray
Napoli – Arsenal

Le PSG effectuera donc son entrée dans la compétition à domicile, quelques jours avant son déplacement au Vélodrome pour affronter l’OM en Ligue 1.

Le programme de jeudi

La première journée se terminera jeudi avec :

18h45 : Fenerbahçe – Roma
18h45 : PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk
21h : Como – Leipzig
21h : Bayern Munich – Bodø/Glimt
21h : Manchester United – Sabah
21h : Slavia Prague – Lens

Lens sera donc le deuxième club français à entrer en lice après Lille et le PSG.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823