Ligue des champions : les résultats de mardi et les affiches à suivre mercredi et jeudi

La Ligue des champions 2026-2027 a repris mardi soir avec une première série de rencontres déjà spectaculaire. Manchester City, le Real Madrid et Dortmund ont notamment démarré par une victoire, tandis que Lille s’est incliné à domicile contre le Betis. La première journée se poursuit ce mercredi puis jeudi avec plusieurs affiches importantes.
Les résultats de mardi
AEK Athènes 1-0 LASK
Club Bruges 2-3 Aston Villa
Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
Porto 0-2 Manchester City
Lille 2-3 Real Betis
Real Madrid 2-1 Inter
Manchester City s’est notamment imposé grâce à un doublé d’Erling Haaland, tandis que le Real Madrid a dominé l’Inter avec notamment un but de Kylian Mbappé. Lille avait de son côté pris l’avantage avant de finalement s’incliner 3-2 face au Betis.
Les matches à suivre ce mercredi
Deux rencontres débuteront à 18h45 :
FC Barcelone – Feyenoord
Stuttgart – Viking
Puis quatre affiches sont programmées à 21h :
Liverpool – Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava
Sporting CP – Galatasaray
Napoli – Arsenal
Le PSG effectuera donc son entrée dans la compétition à domicile, quelques jours avant son déplacement au Vélodrome pour affronter l’OM en Ligue 1.
Le programme de jeudi
La première journée se terminera jeudi avec :
18h45 : Fenerbahçe – Roma
18h45 : PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk
21h : Como – Leipzig
21h : Bayern Munich – Bodø/Glimt
21h : Manchester United – Sabah
21h : Slavia Prague – Lens
Lens sera donc le deuxième club français à entrer en lice après Lille et le PSG.