Ligue des Champions : Lille fait le boulot, choc attendu entre le PSG et Liverpool !

La Ligue des Champions a repris ses droits avec les premiers huitièmes de finale aller, disputés mardi soir. Le LOSC a réalisé une belle performance en tenant en échec le Borussia Dortmund (1-1) en Allemagne. Pendant ce temps, Arsenal a surclassé le PSV Eindhoven (1-7), tandis que le Real Madrid a remporté le derby madrilène face à l’Atlético (2-1).

En déplacement sur la pelouse du Signal Iduna Park, les hommes de Paulo Fonseca ont montré du caractère face à un Borussia Dortmund en quête de certitudes. Ce sont pourtant les Allemands qui ont ouvert le score en première période avant que le LOSC n’égalise grâce à un but de Jonathan David. L’entraîneur lillois s’est montré satisfait du résultat : «Je pense que la première mi-temps a été très cohérente sur l’aspect défensif mais on a été timoré avec le ballon, il y avait plus de possibilités de faire mieux avec le ballon notamment d’avoir plus de profondeur et en deuxième, on a trouvé de la maitrise et de la dangerosité tout en gardant de l’équilibre et de la sécurité défensive. On a presque des regrets de ne pas avoir marqué un deuxième but en fin de match ou en deuxième mi-temps, mais ça reste un bon résultat à l’extérieur. On savait que ça se jouerait sur 4 mi-temps. Le but à l’extérieur n’a plus trop d’avantage. Il faudra absolument gagner chez nous, on aura l’avantage du terrain, on a pris un ascendant psychologique. Je leur ai dit de rester bien concentré défensivement notamment sur coups de pieds arrêtés, de se libérer davantage et de pendre plus de risques, de jouer plus vers l’avant.»

Lille résiste au mur jaune

Dans les autres rencontres de mardi, Arsenal a écrasé le PSV Eindhoven avec un large succès (1-7), confirmant son statut de prétendant sérieux. Aston Villa, de son côté, a pris une option en s’imposant (1-3) sur la pelouse du Club Brugge. Enfin, dans un derby madrilène intense, le Real Madrid a dominé l’Atlético (2-1) grâce à un but tardif de Jude Bellingham.

Choc au sommet entre le PSG et Liverpool

Ce mercredi, place aux autres rencontres des huitièmes de finale aller avec notamment le choc entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Le Parc des Princes sera le théâtre d’une confrontation explosive entre deux formations aux ambitions européennes affirmées. Luis Enrique attend une prestation solide de ses hommes. Un match que les marseillais vont suivre avec attention à moins de 15 jours de PSG – OM !

Par ailleurs, l’Inter Milan se déplace aux Pays-Bas pour affronter Feyenoord (18h45), tandis que le Bayern Munich accueille le Bayer Leverkusen dans un duel 100% allemand. Enfin, le FC Barcelone se rendra à Lisbonne pour affronter Benfica.

Avec ces affiches alléchantes, la Ligue des Champions promet encore une soirée riche en émotions et en suspense.

Matches aller

Mardi 4 mars

Club Brugge 1-3 Aston Villa

Borussia Dortmund 1-1 Lille

PSV 1-7 Arsenal

Real Madrid 2-1 Atleti

Mercredi 5 mars

Feyenoord – Inter (18h45)

Bayern München – Leverkusen

Benfica – FC Barcelona

Paris – Liverpool