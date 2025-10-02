Ligue des Champions : l’OM brille face à l’Ajax, tous les résultats et le classement de la 2e journée !

L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa campagne européenne lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Les hommes de Roberto De Zerbi ont offert une prestation aboutie en s’imposant largement contre l’Ajax Amsterdam sur le score de 4-0 au Vélodrome. Ce succès replace le club phocéen dans la course à la qualification après une première journée compliquée.
Tous les résultats de la 2e journée
Cette deuxième journée a été marquée par plusieurs affiches spectaculaires et quelques surprises. Le Real Madrid n’a pas tremblé en déplacement au Kazakhstan, écrasant le Kairat Almaty (0-5). En revanche, le Paris Saint-Germain a retourné le FC Barcelone (1-2), et surtout l’OM s’est largement imposé 4-0 face à l’Ajax, alors que Monaco a réussi à arracher un nul 2-2 face à City.
Parmi les autres résultats marquants :
- Atalanta a battu le FC Bruges (2-1)
- Galatasaray a surpris Liverpool (1-0).
- Kairat Almaty a été étrillé par le Real Madrid (1-5)
- Chelsea a battu le Benfica Lisbonne (1-0).
- Atlético Madrid a infligé une lourde défaite à l’Eintracht Francfort (5-1).
- L’OM s’est offert l’Ajax Amsterdam (4-0)
- Le Bayern Munich a surclassé Pafos (1-5).
- L’Inter Milan s’est imposé face au Slavia Prague (3-0).
- Tottenham a été accroché par Bodo-Glimt (2-2).
- Newcastle a écrasé l’Union Saint-Gilloise (0-4).
- Qarabag a dominé Copenhague (2-0).
- Arsenal a pris trois points précieux contre l’Olympiakos (0-2).
- Le PSG a retourné le FC Barcelone (1-2)
- Manchester City et Monaco se sont neutralisés (2-2).
- Naples a battu le Sporting Lisbonne (2-1).
- PSV Eindhoven et Bayer Leverkusen se sont quittés sur un nul (1-1).
- Juventus Turin et Villarreal ont livré un match spectaculaire conclu sur un nul (2-2).
- Enfin, l’Athletic Bilbao s’est incliné (4-1) face à Dortmund.
Le classement général après deux journées
Voici le classement actualisé de la Ligue des Champions 2025-2026 après la 2e journée :
|Équipe
|Pts
|J
|G
|N
|P
|+/-
|1
|Bayern Munich
|6
|2
|2
|0
|0
|+6
|2
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|+6
|3
|Paris SG
|6
|2
|2
|0
|0
|+5
|4
|Inter Milan
|6
|2
|2
|0
|0
|+5
|5
|Arsenal
|6
|2
|2
|0
|0
|+4
|6
|Qarabag
|6
|2
|2
|0
|0
|+3
|7
|Borussia Dortmund
|4
|2
|1
|1
|0
|+3
|8
|Manchester City
|4
|2
|1
|1
|0
|+2
|9
|Tottenham
|4
|2
|1
|1
|0
|+1
|10
|Atlético Madrid
|3
|2
|1
|0
|1
|+3
|11
|Newcastle
|3
|2
|1
|0
|1
|+3
|12
|Marseille
|3
|2
|1
|0
|1
|+3
|13
|Club Bruges
|3
|2
|1
|0
|1
|+2
|14
|Sporting CP
|3
|2
|1
|0
|1
|+2
|15
|Eintracht Francfort
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|16
|FC Barcelone
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|17
|Liverpool
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|18
|Chelsea
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|19
|Naples
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|20
|Union Saint-Gilloise
|3
|2
|1
|0
|1
|-2
|21
|Galatasaray
|3
|2
|1
|0
|1
|-3
|22
|Atalanta
|3
|2
|1
|0
|1
|-3
|23
|Juventus
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|24
|Bodo/Glimt
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|25
|Bayer Leverkusen
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|26
|Villarreal
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|27
|PSV Eindhoven
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|28
|Copenhague
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|29
|Olympiakos
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|30
|AS Monaco
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|31
|Slavia Prague
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|32
|Pafos
|1
|2
|0
|1
|1
|-4
|33
|Benfica Lisbonne
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|34
|Athletic Bilbao
|0
|2
|0
|0
|2
|-5
|35
|Ajax Amsterdam
|0
|2
|0
|0
|2
|-6
|36
|Kairat Almaty
|0
|2
|0
|0
|2
|-8
L’OM occupe actuellement la 12e place avec 3 points, mais son large succès face à l’Ajax lui offre un goal-average positif (+3), un atout précieux dans un groupe serré.