Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Ligue des Champions : l’OM brille face à l’Ajax, tous les résultats et le classement de la 2e journée !
OM Actualités

Ligue des Champions : l’OM brille face à l’Ajax, tous les résultats et le classement de la 2e journée !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
LISBON, PORTUGAL - AUGUST 18: The UEFA Champions League Trophy is seen pitch side prior to the UEFA Champions League Semi Final match between RB Leipzig and Paris Saint-Germain F.C at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on August 18, 2020 in Lisbon, Portugal. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images) By Icon Sport - --- - Estàdio da Luz - Lisbonne (Portugal)

L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa campagne européenne lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Les hommes de Roberto De Zerbi ont offert une prestation aboutie en s’imposant largement contre l’Ajax Amsterdam sur le score de 4-0 au Vélodrome. Ce succès replace le club phocéen dans la course à la qualification après une première journée compliquée.

Tous les résultats de la 2e journée

Cette deuxième journée a été marquée par plusieurs affiches spectaculaires et quelques surprises. Le Real Madrid n’a pas tremblé en déplacement au Kazakhstan, écrasant le Kairat Almaty (0-5). En revanche, le Paris Saint-Germain a retourné le FC Barcelone (1-2), et surtout l’OM s’est largement imposé 4-0 face à l’Ajax, alors que Monaco a réussi à arracher un nul 2-2 face à City.

Parmi les autres résultats marquants :

 

  • Atalanta a battu le FC Bruges (2-1)
  • Galatasaray a surpris Liverpool (1-0).
  • Kairat Almaty a été étrillé par le Real Madrid (1-5)
  • Chelsea a battu le Benfica Lisbonne (1-0).
  • Atlético Madrid a infligé une lourde défaite à l’Eintracht Francfort (5-1).
  • L’OM s’est offert l’Ajax Amsterdam (4-0)
  • Le Bayern Munich a surclassé Pafos (1-5).
  • L’Inter Milan s’est imposé face au Slavia Prague (3-0).
  • Tottenham a été accroché par Bodo-Glimt (2-2).
  • Newcastle a écrasé l’Union Saint-Gilloise (0-4).
  • Qarabag a dominé Copenhague (2-0).
  • Arsenal a pris trois points précieux contre l’Olympiakos (0-2).
  • Le PSG a retourné le FC Barcelone (1-2)
  • Manchester City et Monaco se sont neutralisés (2-2).
  • Naples a battu le Sporting Lisbonne (2-1).
  • PSV Eindhoven et Bayer Leverkusen se sont quittés sur un nul (1-1).
  • Juventus Turin et Villarreal ont livré un match spectaculaire conclu sur un nul (2-2).
  • Enfin, l’Athletic Bilbao s’est incliné (4-1) face à Dortmund.

 

 

Le classement général après deux journées

 

Voici le classement actualisé de la Ligue des Champions 2025-2026 après la 2e journée :

Équipe Pts J G N P +/-
1 Bayern Munich 6 2 2 0 0 +6
2 Real Madrid 6 2 2 0 0 +6
3 Paris SG 6 2 2 0 0 +5
4 Inter Milan 6 2 2 0 0 +5
5 Arsenal 6 2 2 0 0 +4
6 Qarabag 6 2 2 0 0 +3
7 Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 +3
8 Manchester City 4 2 1 1 0 +2
9 Tottenham 4 2 1 1 0 +1
10 Atlético Madrid 3 2 1 0 1 +3
11 Newcastle 3 2 1 0 1 +3
12 Marseille 3 2 1 0 1 +3
13 Club Bruges 3 2 1 0 1 +2
14 Sporting CP 3 2 1 0 1 +2
15 Eintracht Francfort 3 2 1 0 1 0
16 FC Barcelone 3 2 1 0 1 0
17 Liverpool 3 2 1 0 1 0
18 Chelsea 3 2 1 0 1 -1
19 Naples 3 2 1 0 1 -1
20 Union Saint-Gilloise 3 2 1 0 1 -2
21 Galatasaray 3 2 1 0 1 -3
22 Atalanta 3 2 1 0 1 -3
23 Juventus 2 2 0 2 0 0
24 Bodo/Glimt 2 2 0 2 0 0
25 Bayer Leverkusen 2 2 0 2 0 0
26 Villarreal 1 2 0 1 1 -1
27 PSV Eindhoven 1 2 0 1 1 -2
28 Copenhague 1 2 0 1 1 -2
29 Olympiakos 1 2 0 1 1 -2
30 AS Monaco 1 2 0 1 1 -3
31 Slavia Prague 1 2 0 1 1 -3
32 Pafos 1 2 0 1 1 -4
33 Benfica Lisbonne 0 2 0 0 2 -2
34 Athletic Bilbao 0 2 0 0 2 -5
35 Ajax Amsterdam 0 2 0 0 2 -6
36 Kairat Almaty 0 2 0 0 2 -8

 

L’OM occupe actuellement la 12e place avec 3 points, mais son large succès face à l’Ajax lui offre un goal-average positif (+3), un atout précieux dans un groupe serré.

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823