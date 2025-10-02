Ligue des Champions : l’OM brille face à l’Ajax, tous les résultats et le classement de la 2e journée !

L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa campagne européenne lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Les hommes de Roberto De Zerbi ont offert une prestation aboutie en s’imposant largement contre l’Ajax Amsterdam sur le score de 4-0 au Vélodrome. Ce succès replace le club phocéen dans la course à la qualification après une première journée compliquée.

Tous les résultats de la 2e journée

Cette deuxième journée a été marquée par plusieurs affiches spectaculaires et quelques surprises. Le Real Madrid n’a pas tremblé en déplacement au Kazakhstan, écrasant le Kairat Almaty (0-5). En revanche, le Paris Saint-Germain a retourné le FC Barcelone (1-2), et surtout l’OM s’est largement imposé 4-0 face à l’Ajax, alors que Monaco a réussi à arracher un nul 2-2 face à City.

Parmi les autres résultats marquants :

Atalanta a battu le FC Bruges (2-1)

a battu le (2-1) Galatasaray a surpris Liverpool (1-0).

a surpris (1-0). Kairat Almaty a été étrillé par le Real Madrid (1-5)

a été étrillé par le (1-5) Chelsea a battu le Benfica Lisbonne (1-0).

a battu le (1-0). Atlético Madrid a infligé une lourde défaite à l’ Eintracht Francfort (5-1).

a infligé une lourde défaite à l’ (5-1). L’ OM s’est offert l’ Ajax Amsterdam (4-0)

s’est offert l’ (4-0) Le Bayern Munich a surclassé Pafos (1-5).

a surclassé (1-5). L’ Inter Milan s’est imposé face au Slavia Prague (3-0).

s’est imposé face au (3-0). Tottenham a été accroché par Bodo-Glimt (2-2).

a été accroché par (2-2). Newcastle a écrasé l’ Union Saint-Gilloise (0-4).

a écrasé l’ (0-4). Qarabag a dominé Copenhague (2-0).

a dominé (2-0). Arsenal a pris trois points précieux contre l’ Olympiakos (0-2).

a pris trois points précieux contre l’ (0-2). Le PSG a retourné le FC Barcelone (1-2)

a retourné le (1-2) Manchester City et Monaco se sont neutralisés (2-2).

et se sont neutralisés (2-2). Naples a battu le Sporting Lisbonne (2-1).

a battu le (2-1). PSV Eindhoven et Bayer Leverkusen se sont quittés sur un nul (1-1).

et se sont quittés sur un nul (1-1). Juventus Turin et Villarreal ont livré un match spectaculaire conclu sur un nul (2-2).

et ont livré un match spectaculaire conclu sur un nul (2-2). Enfin, l’Athletic Bilbao s’est incliné (4-1) face à Dortmund.

Le classement général après deux journées

Voici le classement actualisé de la Ligue des Champions 2025-2026 après la 2e journée :

Équipe Pts J G N P +/- 1 Bayern Munich 6 2 2 0 0 +6 2 Real Madrid 6 2 2 0 0 +6 3 Paris SG 6 2 2 0 0 +5 4 Inter Milan 6 2 2 0 0 +5 5 Arsenal 6 2 2 0 0 +4 6 Qarabag 6 2 2 0 0 +3 7 Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 +3 8 Manchester City 4 2 1 1 0 +2 9 Tottenham 4 2 1 1 0 +1 10 Atlético Madrid 3 2 1 0 1 +3 11 Newcastle 3 2 1 0 1 +3 12 Marseille 3 2 1 0 1 +3 13 Club Bruges 3 2 1 0 1 +2 14 Sporting CP 3 2 1 0 1 +2 15 Eintracht Francfort 3 2 1 0 1 0 16 FC Barcelone 3 2 1 0 1 0 17 Liverpool 3 2 1 0 1 0 18 Chelsea 3 2 1 0 1 -1 19 Naples 3 2 1 0 1 -1 20 Union Saint-Gilloise 3 2 1 0 1 -2 21 Galatasaray 3 2 1 0 1 -3 22 Atalanta 3 2 1 0 1 -3 23 Juventus 2 2 0 2 0 0 24 Bodo/Glimt 2 2 0 2 0 0 25 Bayer Leverkusen 2 2 0 2 0 0 26 Villarreal 1 2 0 1 1 -1 27 PSV Eindhoven 1 2 0 1 1 -2 28 Copenhague 1 2 0 1 1 -2 29 Olympiakos 1 2 0 1 1 -2 30 AS Monaco 1 2 0 1 1 -3 31 Slavia Prague 1 2 0 1 1 -3 32 Pafos 1 2 0 1 1 -4 33 Benfica Lisbonne 0 2 0 0 2 -2 34 Athletic Bilbao 0 2 0 0 2 -5 35 Ajax Amsterdam 0 2 0 0 2 -6 36 Kairat Almaty 0 2 0 0 2 -8

L’OM occupe actuellement la 12e place avec 3 points, mais son large succès face à l’Ajax lui offre un goal-average positif (+3), un atout précieux dans un groupe serré.