Ligue des Champions : L’OM connaît la quasi-totalité de ses potentiels adversaires !

L’OM va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine après deux ans d’absences ! Et maintenant que tous les championnats sont terminés, le club connaît 28 de ses 35 potentiels adversaires dans la compétition la saison prochaine.

La totalité des championnats européens se sont finis lors du dernier week-end, clôturant ainsi le suspens autour des qualifiés en Ligue des Champions. De quoi permettre aux Marseillais d’en connaître plus sur leurs potentiels futurs adversaires en C1. Et si certains sont connus depuis longtemps, à l’image de certains champions comme le PSG, Liverpool ou Barcelone, d’autres ont du attendre la dernière journée de championnat pour connaître leur destin.

En Italie notamment, où le titre s’est joué jusqu’au dernier match, c’est la Juventus qui rejoindra finalement l’Inter, Naples et l’Atalanta, au détriment de l’AS Roma. En France, en dehors du club de la capitale et de l’AS Monaco, c’est donc l’OGC Nice qui pourrait encore se qualifier en Ligue des Champions, à condition de passer les barrages préliminaires. Des places qui seront chères pour les Aiglons.

Du très beau monde ! On en connait 29 / 36 !

En Allemagne, en plus du Bayern et de Leverkusen, c’est Francfort et Dortmund qui seront chargés de représenter le championnat allemand. Du côté de l’Espagne, cinq clubs seront qualifiés pour la LDC. Et parmi eux, on retrouvera le Real Madrid, l’Atlético, Villareal et le Bilbao qui rejoindront le demi-finaliste de cette année. Mais le véritable duel de ce week-end se déroulait en Angleterre, où plusieurs clubs étaient au coude-à-coude.

Mais c’est finalement Chelsea et Newcastle qui rejoindront Manchester City, Arsenal et Liverpool. À cela viendra s’ajouter Tottenham, vainqueur de l’Europa League. Concernant les autres championnats, l’OM pourrait croiser le Sporting pour le Portugal, le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam pour les Pays-Bas, le Slavia Prague pour la République Tchèque, Galatasaray pour la Turquie et l’Olympiakos pour la Grèce. L’Union Saint-Gilloise clôture le bal pour venir représenter la Belgique.