Ligue des Champions : L’OM veut (tenter de) faire sauter le huis clos ?

Sanctionné d’un match à huis clos contre le Sporting et d’un match à huis clos partiel contre Tottenham, l’OM réfléchit à faire appel de ses actions auprès de l’UEFA.

Après les événements survenus lors de la rencontre entre l’OM et Francfort en Ligue des Champions, le club phocéen a lourdement été sanctionné par l’UEFA. L’instance européenne a condamné le club à un match à huis clos contre le Sporting et un match à huis clos partiel contre Tottenham. Le stade Vélodrome sera totalement vide lors de la réception du Sporting Portugal, un match crucial pour l’avenir européen des marseillais.

L’OM va faire appel ?

Selon les informations d’RMC Sport, le club olympien réfléchit toutefois à faire appel de la décision de l’UEFA en montant un dossier pour expliquer que les violences et les jets de projectiles ont été initiés par les supporters allemands. Si l’OM est évidemment conscient que plusieurs supporters marseillais se sont illustrés de la mauvaise manière, les avocats marseillais veulent insister sur le fait que le club a immédiatement réagi en supprimant les abonnements de plusieurs fauteurs de trouble.

🔴 Le club réfléchit bien à faire appel de la décision de L’UEFA, mais les chances sont minces pour OM – Sporting. Les dirigeants Marseillais gardent espoir de voir L’UEFA revenir sur la décision de fermer le virage Nord. #TeamOM — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 27, 2022

L’UEFA ne devrait pas faire marche arrière

Aucune décision officielle n’a été rendu par l’instance européenne concernant ce possible recours, cependant les chances de voir l’UEFA revenir sur sa décision sont infimes. Malgré la bonne fois de certains clubs, ces derniers ont généralement très peu d’impact sur les décisions de l’instance. L’UEFA remarque que le club phocéen n’a rien mis en oeuvre pour limiter les violences à l’intérieur du Stade Vélodrome. Si l’OM devrait avoir du mal à échapper au huis clos total contre le Sporting, le club conserve un mince espoir de voir l’UEFA revenir sur sa décision de fermer le virage nord contre Tottenham, une sanction jugé sévère à Marseille.

L’OM suspend plusieurs abonnements de supporters (pour 2 ans) ! – https://t.co/JlE3zRAGD2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 26, 2022

Nos bus ont été attaqués et nous avons été poursuivis toute la nuit à travers Marseille

« Nous sommes choqués par la violence et la haine dont nous avons été témoins. Nous avons aussi honte des deux abrutis, chez nous, qui ont fait le salut hitlérien. Ils ont aujourd’hui de gros ennuis, à juste titre. Croyez-moi, nous sommes en colère contre eux. Nous n’avons rien de tel d’habitude et nous sommes fiers de nos valeurs anti-racistes. Nous sommes aussi multiculturels que Marseille. (…) Nos bus ont été attaqués et nous avons été poursuivis toute la nuit à travers Marseille. Il y a, chez nous aussi, des jeunes qui ne se comportent pas bien. Ils ont également tiré des roquettes. Nous sommes inquiets de voir que les anciens Ultras n’arrivent plus à les contrôler. D’habitude, il n’y a des problèmes que lorsque nous rencontrons des supporters d’extrême droite, comme ceux de la Lazio par exemple. À Marseille, la plupart d’entre nous étions là pour faire du tourisme. Nous aimons voyager. » Supporter de l’Eintracht Francfort – Source : La Provence (26/09/2022)