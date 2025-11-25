Ligue des champions : l’OM va devoir déjouer les statistiques d’Opta !

L’Olympique de Marseille joue gros ce mardi soir au Vélodrome. Actuel 25e et premier non-qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, le club de Roberto De Zerbi doit absolument engranger des points face à Newcastle (21h). À quatre matchs de la fin de la phase de Ligue, les chiffres publiés par Opta n’invitent pourtant pas à l’optimisme. Les Marseillais veulent faire mentir les probabilités, mais la marge est faible.

Avec seulement trois points en quatre rencontres, l’OM n’a plus vraiment le droit à l’erreur. En conférence de presse, Angel Gomes a rappelé l’urgence de la situation : “On joue chaque match comme une finale. Celui-là sera dur mais on a besoin de points”. Une déclaration qui annonce clairement le ton d’une soirée où le moindre faux pas pourrait coûter très cher.

En face, Newcastle arrive en pleine confiance. Les Anglais sont 6e avec neuf points, et viennent surtout de faire tomber Manchester City en Premier League (2-1). Une dynamique positive confirmée par le modèle statistique d’Opta.

Opta place Newcastle favori et minimise les chances de qualification

Selon le “super-ordinateur” du statisticien, qui intègre forme du moment, historiques et tendances des paris sportifs, Newcastle dispose de 39 % de chances de s’imposer. Marseille n’obtiendrait que 34,2 %, tandis que le nul plafonne à 26,8 %. Des données qui illustrent l’ampleur du défi pour les Olympiens.

La suite n’est pas plus rassurante. Dans son calendrier, l’OM se déplacera le 9 décembre à l’Union Saint-Gilloise, recevra Liverpool le 21 janvier, avant un nouveau voyage en Belgique contre le Club Bruges. D’après Opta, ces quatre rencontres ne devraient rapporter qu’un peu plus de quatre points aux Phocéens.

Avec un total estimé à 7,44 points, Marseille terminerait autour de la 30e place du classement général, soit à plus d’un point de la dernière place qualificative pour les barrages fixée à 8,66 points. Les chances de voir l’OM atteindre ce seuil sont évaluées à 38,73 %.

Même José Mourinho, spécialiste de la compétition, a indiqué qu’« entre neuf et 11 points » pourraient suffire pour accrocher les barrages. De Zerbi, prudent, refuse de spéculer : “Je n’ai pas l’expérience de Mourinho pour faire ce genre de calculs mais je sais qu’on va devoir gagner quelques matchs. Un ne suffira pas”.

Face à un contexte défavorable et des projections pessimistes, l’OM n’a désormais plus qu’une option : déjouer les statistiques et reprendre son destin en main dès ce soir au Vélodrome.

