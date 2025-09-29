Ligue des Champions / OM vs Ajax : les 5 points à retenir de la conf de Matt O’Riley !

À la veille du choc OM – Ajax comptant pour la 2e journée de Ligue des Champions, Matt O’Riley s’est présenté en conférence de presse. Le milieu danois a évoqué la ferveur marseillaise, la nécessité de s’imposer, l’importance du collectif et son adaptation express à Marseille. Voici les 5 points à retenir.

1. La ferveur marseillaise, comparable au Celtic

Questionné sur la passion qui entoure l’OM, O’Riley a reconnu une similitude avec son ancien club : “J’ai besoin de plus de temps ici pour répondre à cette question, mais ce sont deux grands clubs passionnés. C’est un privilège de jouer devant ces supporters. Il y a une pression mais j’aime cette responsabilité.”

🗣️”Un privilège de jouer devant ces supporters”#ORiley : “Ambiance Celtic vs OM ? J’ai besoin de plus de temps ici pour répondre à cette question, mais ce sont deux grands clubs passionnés. C’est un privilège de jouer devant ces supporters. Il y a une pression mais j’aime cette… pic.twitter.com/lFcGZkHt1O — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 29, 2025

2. La victoire comme seul objectif face à l’Ajax

Le milieu a rappelé l’impératif de gagner dans cette compétition : “On essaye de gagner chaque match. L’état d’esprit doit être centré sur la victoire mais aussi la performance, c’est comme ça qu’on aura des résultats. On doit exécuter notre football. Demain, c’est un bon test pour le montrer.”

3. Le rôle clé du Vélodrome

O’Riley n’a pas manqué de souligner l’apport du public marseillais : “Les supporters font vraiment la différence, on l’a vu avec le PSG, la manière dont on a commencé le match… Ça nous aide à aller de l’avant, comme si c’était un joueur en plus.”

🗣️Son adaptation et le match face à l’Ajax#ORiley : “Ça se passe très bien, tout le monde a été gentil, le staff et les joueurs. C’est un gros changement dans un pays où on parle une autre langue. Mais le foot, c’est le foot, on n’a pas besoin de la langue.” “L’Ajax ? C’est la… pic.twitter.com/OfDulWh163 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 29, 2025

4. Une osmose immédiate avec les recrues

Le Danois a mis en avant la cohésion du vestiaire : “C’est probablement la chose la plus importante pour avoir une bonne relation avec le staff. On a signé beaucoup de bons joueurs mais beaucoup de bonnes personnes surtout. On est connectés sur et en dehors du terrain. C’est facile de performer comme équipe.”

5. Une excitation particulière pour ce duel européen

Conscient du prestige de l’adversaire, O’Riley se dit prêt pour le défi : “C’est la Champions League, donc c’est très excitant. C’est une bonne équipe, un club avec beaucoup d’histoire. Le challenge va être important mais on doit se concentrer sur nous-même et le reste va venir tout seul.”

