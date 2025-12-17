Ligue des Champions OM vs PSG : le constat sans détour de Samir Nasri…

L’OM continue de faire parler sur la scène européenne, mais les perspectives à moyen terme restent sujettes à débat. Alors que la Ligue des champions s’inscrit dans la durée sur les antennes de Canal +, diffuseur officiel de la compétition jusqu’en 2031, les observateurs s’interrogent sur la capacité du club phocéen à retrouver les sommets continentaux. Ancien joueur formé à Marseille, Samir Nasri a livré une analyse sans détour sur l’avenir européen de l’OM, lors de son intervention sur la chaîne cryptée.

Interrogé sur les chances des clubs français en C1 sur les prochaines saisons, l’ex-international français Samir Nasri a reconnu ne pas imaginer Marseille soulever de nouveau le trophée dans ce laps de temps. Une déclaration forte, prononcée avec franchise : « Cela me fait mal au cœur de le dire. Mais Marseille, dans ces cinq ans et demi, je ne les vois pas gagner la Ligue des champions. J’espère qu’ils feront de beaux parcours et qu’ils nous feront vibrer. Par contre les Parisiens ont encore une chance de la remporter. »

Un constat qui s’appuie sur une réalité économique et sportive difficile à ignorer. Selon Nasri, l’écart de puissance financière entre l’OM et le PSG, lauréat de la compétition la saison passée, pèse lourdement dans la balance au plus haut niveau européen.

Pour autant, le discours ne se veut pas totalement résigné. Avant de prétendre à un sacre continental, Marseille doit avant tout bâtir sur la durée et enchaîner les prestations solides. Cette progression passe d’abord par des campagnes européennes cohérentes et régulières. La saison en cours constitue une étape importante dans ce processus.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, l’OM pointe à la 16e place du classement général de la phase de poules de la Ligue des champions. Une position qui laisse encore entrevoir une qualification pour la suite de la compétition. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, le club marseillais cherche à poser les bases d’un projet de jeu plus ambitieux, capable de rivaliser sur la scène continentale.

Si le chemin vers un deuxième sacre européen apparaît long et semé d’embûches, l’objectif immédiat reste clair : retrouver une régularité au plus haut niveau et offrir des parcours européens capables de faire vibrer le public du Vélodrome. Des fondations indispensables avant d’espérer, un jour, renouer avec l’histoire.