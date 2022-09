Ligue des Champions : Où en sont les adversaires de l’OM ?

Tous les adversaire de l’OM en Ligue des Champions ont gagné ce week-end dans leurs championnats respectifs. Rapide retour sur les performances de chacun.

Tottenham vainqueur 2-1 contre Fulham sans briller

Spurs 2-1 Fulham highlights. Pierre-Emile Hojbjerg ⚽ Harry Kane ⚽ Alexander Mitrovic ⚽ Tottenham have only lost one match of their last 16 PL matches. pic.twitter.com/wPmoA1LW9y — Lij (@ElijahKyama) September 4, 2022

Des buts de Harry Kane et Hojbjerg ont permis au club londonien de s’imposer avant la réduction du score de Mitrovic à la 83ème minute. Les Spurs se sont fait peur en fin de match avec une frappe détournée de l’inévitable Aleksandr Mitrovic mais Hugo Lloris a sauvé les siens avec un superbe plongeon pour déloger le ballon qui se dirigeait tout droit vers la lucarne droite. Tottenham est actuellement 3ème de PL derrière Manchester City et le leader Arsenal, le club reste invaincu avec 4 victoires et deux matches nuls.

Antonio Conte a apporté quelques changement à son 3-4-2-1 habituel ce week-end avec les titularisations de Clément Lenglet en central-gauche à la place de Ben Davies, titulaire depuis le débuts de la saison, ainsi que celle du Brésilien Richarlison à la place de Dejan Kulusevski. Le rugueux défenseur argentin Christian, de retour d’une blessure à l’aine, était également titulaire ce week-end aux dépens du colombien Davinson Sanchez. Kane buteur pour la 4ème fois déjà cette saison et pour la 188ème fois de sa carrière se rapproche des 208 buts de Wayne Rooney avec en ligne de mire le record des 260 buts de Alan Shearer et sera sans doute le plus gros danger pour la défense Olympienne, que ce soit par son sens du but mais également par sa vision du jeu hors-normes.

Compo attendue contre l’OM : Lloris – Ben Davies, (ou Clément Lenglet) Eric Dier, Christian Romero – Ryan Sessegnon, Pierre- Emile Hojbjerg, Rodrigo Bentancur, Emerson Royal – Heung- Min Son, Dejan Kulusevski (ou Richarlison) – Harry Kane

Francfort étrille le RB Leipzig 4-0

Randal Kolo Muani (23) already looking like an excellent signing on a free transfer for Eintracht Frankfurt. 2 goals & 4 assists in 5 Bundesliga games – 2 assists this evening as SGE soundly beat RB Leipzig 4-0. pic.twitter.com/z2wVGpwVa7 — Get German Football News (@GGFN_) September 3, 2022



Grosse démonstration des joueurs d’Oliver Glasner avec des buts de Kamada, Rode, Tuta et un penalty de Borré, rentré en cours de partie. Cette victoire permet à l’Eintract Francfort de remonter à la 8e place du championnat mais est à seulement à 3 points du Bayern Munich, actuel 3e de Bundesliga et 4 points des coleaders que sont le Borussia Dortmund et le surprenant FC Fribourg, adversaire du FC Nantes en Ligue Europa. L’ex-nantais Randal Kolo Muani double passeur décisif dans ce match, performe en ce début de saison avec déjà 2 buts et 4 passes décisives en 7 matches disputés et sera à surveiller lors de cette campagne de Ligue des Champions.

Le Sporting se rassure

More action in Portugal tonight, Marcus Edwards puts #Sporting 2-0 up vs Estoril. Also got an assist for the first goal. pic.twitter.com/C86kiTgrEX — EuroFoot (@eurofootcom) September 2, 2022

Le Sporting s’est rassuré contre Estoril avec une victoire 2-0 avant le déplacement en Allemagne. Des buts de St-Juste et Edwards permettent aux Portugais de prendre de l’air au championnat avec 8 points en cinq matches mais est déjà loin des premières places occupées par le Benfica avec 15 points, Braga avec 13 et Porto avec 12. Le club lisboète connait effectivement un début de saison compliqué. Seulement deux victoires en cinq matches de championnat (contre Estoril donc et 3-0 contre Rio Ave le 13 aout), un match nul 3-3 contre Braga en ouverture de championnat et deux défaites (3-0 à Porto et 0-2 contre Chaves). Attention au jeune attaquant Anglais de 23 ans Marcus Edwards, auteur d’un bon début de saison avec deux buts (dont un ce week-end) et deux passes décisives et qui a été formé à… Tottenham.

Rendez-vous ce mercredi à 21 heures pour Tottenham-OM et à 18 heures45 pour Eintracht Francfort – Sporting.