Ligue des champions : tous les résultats et le classement de la 1ère journée

La Ligue des champions 2025-2026 a débuté cette semaine avec une première journée riche en buts et en surprises. Voici l’ensemble des résultats des rencontres disputées du mardi 16 au jeudi 18 septembre.
Mardi 16 septembre 2025
-
Athletic Club 0-2 Arsenal
-
PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise
-
Juventus 4-4 Borussia Dortmund
-
Real Madrid 2-1 Marseille
-
Benfica 2-3 Qarabağ
-
Tottenham 1-0 Villarreal
Mercredi 17 septembre 2025
-
Olympiacos 0-0 Pafos
-
Slavia Praha 2-2 Bodø/Glimt
-
Ajax 0-2 Inter Milan
-
Bayern Munich 3-1 Chelsea
-
Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta
Jeudi 18 septembre 2025
-
Club Brugge 4-1 Monaco (18h45)
-
Copenhagen 2-2 Bayer Leverkusen (18h45)
-
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
-
Manchester City 2-0 Napoli
-
Newcastle United 1-2 FC Barcelone
-
Sporting CP 4-1 Kairat Almaty
👉 Cette première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions a déjà offert des rencontres spectaculaires, avec notamment le nul spectaculaire entre la Juventus et le Borussia Dortmund (4-4), la démonstration du Paris Saint-Germain face à l’Atalanta (4-0), et la victoire surprise de Qarabağ à Lisbonne contre Benfica (2-3).
Voici un article texte reprenant le classement après la première journée de la phase de Ligue des champions 2025-2026, avec le nouveau format (36 équipes, phase de ligue).
🚨 TIMOTHY WEAH ! L’OM MÈNE 1-0 SUR LA PELOUSE DU REAL MADRID !!!! 🤩
Les Marseillais en route vers l’exploit ? C’est en direct sur CANAL+ ⚡️#RMAOM | #UCL pic.twitter.com/6gpzOOtSBg
— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2025
Ligue des champions 2025-26 – Classement après journée 1
Voici le classement global des 36 clubs après la première journée. Les huit premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale, ceux classés de 9 à 24 passent par un tour de barrage, les 12 derniers sont éliminés.
|Place
|Équipe
|Matchs
|Victoires
|Nuls
|Défaites
|Buts pour
|Buts contre
|Différence de buts
|Points
|1
|Eintracht Frankfurt
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
|2
|Paris Saint-Germain
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
|3
|Club Brugge
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|4
|Sporting CP
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|5
|Union Saint-Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|6
|Bayern Munich
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|7
|Inter Milan
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|9
|Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|10
|Qarabağ
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|11
|Liverpool
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|12
|FC Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Real Madrid
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Tottenham Hotspur
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|15
|Borussia Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4
|4
|0
|1
|16
|Juventus
|1
|0
|1
|0
|4
|4
|0
|1
|17
|Bayer Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|18
|Bodø/Glimt
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|19
|Slavia Praha
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|20
|Copenhagen
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|21
|Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|22
|Pafos
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|23
|Atlético de Madrid
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|−1
|0
|24
|Benfica Lisbonne
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|−1
|0
|25
|Olympique de Marseille
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|−1
|0
|26
|Newcastle United
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|−1
|0
|27
|Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|−1
|0
|28
|Chelsea
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|−2
|0
|29
|PSV Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|−2
|0
|30
|Ajax Amsterdam
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|−2
|0
|31
|Athletic Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|−2
|0
|32
|Napoli
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|−2
|0
|33
|AS Monaco
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|−3
|0
|34
|Kairat Almaty
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|−3
|0
|35
|Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|−4
|0
|36
|Atalanta Bergame
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|−4
|0