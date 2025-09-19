Ligue des champions : tous les résultats et le classement de la 1ère journée

La Ligue des champions 2025-2026 a débuté cette semaine avec une première journée riche en buts et en surprises. Voici l’ensemble des résultats des rencontres disputées du mardi 16 au jeudi 18 septembre.

Mardi 16 septembre 2025

Athletic Club 0-2 Arsenal

PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise

Juventus 4-4 Borussia Dortmund

Real Madrid 2-1 Marseille

Benfica 2-3 Qarabağ

Tottenham 1-0 Villarreal

Mercredi 17 septembre 2025

Olympiacos 0-0 Pafos

Slavia Praha 2-2 Bodø/Glimt

Ajax 0-2 Inter Milan

Bayern Munich 3-1 Chelsea

Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta

Jeudi 18 septembre 2025

Club Brugge 4-1 Monaco (18h45)

Copenhagen 2-2 Bayer Leverkusen (18h45)

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Manchester City 2-0 Napoli

Newcastle United 1-2 FC Barcelone

Sporting CP 4-1 Kairat Almaty

👉 Cette première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions a déjà offert des rencontres spectaculaires, avec notamment le nul spectaculaire entre la Juventus et le Borussia Dortmund (4-4), la démonstration du Paris Saint-Germain face à l’Atalanta (4-0), et la victoire surprise de Qarabağ à Lisbonne contre Benfica (2-3).

Voici un article texte reprenant le classement après la première journée de la phase de Ligue des champions 2025-2026, avec le nouveau format (36 équipes, phase de ligue).

🚨 TIMOTHY WEAH ! L’OM MÈNE 1-0 SUR LA PELOUSE DU REAL MADRID !!!! 🤩 Les Marseillais en route vers l’exploit ? C’est en direct sur CANAL+ ⚡️#RMAOM | #UCL pic.twitter.com/6gpzOOtSBg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2025

Ligue des champions 2025-26 – Classement après journée 1

Voici le classement global des 36 clubs après la première journée. Les huit premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale, ceux classés de 9 à 24 passent par un tour de barrage, les 12 derniers sont éliminés.