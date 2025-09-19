Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Ligue des champions : tous les résultats et le classement de la 1ère journée
OM Actualités

Ligue des champions : tous les résultats et le classement de la 1ère journée

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

La Ligue des champions 2025-2026 a débuté cette semaine avec une première journée riche en buts et en surprises. Voici l’ensemble des résultats des rencontres disputées du mardi 16 au jeudi 18 septembre.

Mardi 16 septembre 2025

  • Athletic Club 0-2 Arsenal

  • PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise

  • Juventus 4-4 Borussia Dortmund

  • Real Madrid 2-1 Marseille

  • Benfica 2-3 Qarabağ

  • Tottenham 1-0 Villarreal

Mercredi 17 septembre 2025

  • Olympiacos 0-0 Pafos

  • Slavia Praha 2-2 Bodø/Glimt

  • Ajax 0-2 Inter Milan

  • Bayern Munich 3-1 Chelsea

  • Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

  • Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta

Jeudi 18 septembre 2025

  • Club Brugge 4-1 Monaco (18h45)

  • Copenhagen 2-2 Bayer Leverkusen (18h45)

  • Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

  • Manchester City 2-0 Napoli

  • Newcastle United 1-2 FC Barcelone

  • Sporting CP 4-1 Kairat Almaty

 

👉 Cette première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions a déjà offert des rencontres spectaculaires, avec notamment le nul spectaculaire entre la Juventus et le Borussia Dortmund (4-4), la démonstration du Paris Saint-Germain face à l’Atalanta (4-0), et la victoire surprise de Qarabağ à Lisbonne contre Benfica (2-3).

Voici un article texte reprenant le classement après la première journée de la phase de Ligue des champions 2025-2026, avec le nouveau format (36 équipes, phase de ligue).

 

Ligue des champions 2025-26 – Classement après journée 1

 

Voici le classement global des 36 clubs après la première journée. Les huit premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale, ceux classés de 9 à 24 passent par un tour de barrage, les 12 derniers sont éliminés.

Place Équipe Matchs Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Différence de buts Points
1 Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 5 1 +4 3
2 Paris Saint-Germain 1 1 0 0 4 0 +4 3
3 Club Brugge 1 1 0 0 4 1 +3 3
4 Sporting CP 1 1 0 0 4 1 +3 3
5 Union Saint-Gilloise 1 1 0 0 3 1 +2 3
6 Bayern Munich 1 1 0 0 3 1 +2 3
7 Inter Milan 1 1 0 0 2 0 +2 3
8 Arsenal 1 1 0 0 2 0 +2 3
9 Manchester City 1 1 0 0 2 0 +2 3
10 Qarabağ 1 1 0 0 3 2 +1 3
11 Liverpool 1 1 0 0 3 2 +1 3
12 FC Barcelona 1 1 0 0 2 1 +1 3
13 Real Madrid 1 1 0 0 2 1 +1 3
14 Tottenham Hotspur 1 1 0 0 1 0 +1 3
15 Borussia Dortmund 1 0 1 0 4 4 0 1
16 Juventus 1 0 1 0 4 4 0 1
17 Bayer Leverkusen 1 0 1 0 2 2 0 1
18 Bodø/Glimt 1 0 1 0 2 2 0 1
19 Slavia Praha 1 0 1 0 2 2 0 1
20 Copenhagen 1 0 1 0 2 2 0 1
21 Olympiacos 1 0 1 0 0 0 0 1
22 Pafos 1 0 1 0 0 0 0 1
23 Atlético de Madrid 1 0 0 1 2 3 −1 0
24 Benfica Lisbonne 1 0 0 1 2 3 −1 0
25 Olympique de Marseille 1 0 0 1 1 2 −1 0
26 Newcastle United 1 0 0 1 1 2 −1 0
27 Villarreal 1 0 0 1 0 1 −1 0
28 Chelsea 1 0 0 1 1 3 −2 0
29 PSV Eindhoven 1 0 0 1 1 3 −2 0
30 Ajax Amsterdam 1 0 0 1 0 2 −2 0
31 Athletic Bilbao 1 0 0 1 0 2 −2 0
32 Napoli 1 0 0 1 0 2 −2 0
33 AS Monaco 1 0 0 1 1 4 −3 0
34 Kairat Almaty 1 0 0 1 1 4 −3 0
35 Galatasaray 1 0 0 1 1 5 −4 0
36 Atalanta Bergame 1 0 0 1 0 4 −4 0

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823