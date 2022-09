Ligue des Champions : Très lourde sanction pour l’OM et ses supporters !

Suite aux incidents intervenues face à Francfort en Ligue des champions au Stade Vélodrome, l’UEFA a adressé des sanctions à l’encontre de l’OM. Et c’est lourd.

Via un communiqué, l’UEFA a détaillé les sanctions, et l’organe européen n’y est pas allé de main morte. Suite aux incidents survenus lors de la réception de Francfort en Ligue des champions, l’OM va devoir se passer de ses supporters. En effet, le match contre le Sporting Lisbonne prévu le 4 octobre se jouera à huis clos par révocation du sursis. Par ailleurs, le Virage Nord sera aussi fermé pour le match contre Tottenham le 1er novembre prochain. Cette seconde sanction est justifiée par l’allumage de feux d’artifice, jet d’objets, utilisation de lasers, troubles de la foule et blocage des passages publics.

OM – Sporting à huis clos, OM – Tottenham sans le virage nord !

Francfort a aussi été sanctionné pour les débordement de ses supporters lors de cette rencontre à Marseille. Le club allemand devra payer une amende de 15.000 euros, de plus le stade de l’Eintracht subira une fermeture partielle d’au moins 1.000 places avec sursis, d’une interdiction de vendre des billets à ses supporters pour le prochain match à l’extérieur avec sursis en raison de « comportement raciste ». Le club allemand a également été condamné à une amende de 30.000 euros pour « avoir allumé des feux d’artifice, jeté des objets et commis des actes de dégradation. » L’Eintracht devra rembourser les dégradations de ses supporters au Vélodrome.

• Le match contre le Sporting Lisbonne se jouera à huis clos par révocation du sursis sur décision de l’UEFA. Le Virage Nord sera aussi fermé pour le match contre Tottenham. AFP | #OMSCP | #OMTOT | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/xfzffVtR1m — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) September 23, 2022