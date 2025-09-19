Ligue des champions : Un joueur de l’OM dans l’équipe de la J1 (aucun du PSG)

La première journée de Ligue des champions a livré son verdict, et l’UEFA a dévoilé son équipe type de la semaine. Comme à chaque édition, seuls les onze joueurs les plus marquants du premier round de la phase de groupes ont été retenus. Parmi eux, un représentant de l’Olympique de Marseille s’invite dans cette prestigieuse sélection : Geronimo Rulli.

Arrivé cet été à l’OM, le portier argentin a connu une soirée intense face au Real Madrid. Auteur de plusieurs arrêts décisifs, il a grandement contribué à limiter l’écart lors de ce choc. Sa prestation n’est pas passée inaperçue, et l’UEFA l’a logiquement intégré dans son onze de la semaine. Une reconnaissance importante pour le gardien, déjà adopté par le Vélodrome.

Rulli récompensé pour sa prestation face au Real Madrid

L’équipe type publiée par l’UEFA met en avant les joueurs ayant brillé offensivement comme défensivement. On retrouve notamment Harry Kane (Bayern Munich) et Marcus Thuram (Inter Milan), tous deux buteurs à deux reprises. Marcus Rashford, également auteur d’un doublé avec son nouveau club, fait partie de la sélection.

Côté défense, Virgil Van Dijk (Liverpool) et Marcos Llorente (Atlético de Madrid) figurent aussi dans ce onze grâce à leurs buts inscrits lors de la même rencontre.

L’absence remarquée du PSG

Fait marquant de cette première journée : aucun joueur du Paris Saint-Germain n’apparaît dans cette équipe type, malgré une victoire convaincante (4-0) contre l’Atalanta Bergame. Une preuve que l’UEFA privilégie l’impact individuel sur la performance collective.

L’équipe type de la J1 selon l’UEFA :

🥊 Un joueur de l’OM dans l’équipe type de la J1 en #ChampionsLeague : Geronimo Ruli ! pic.twitter.com/mAZjMpXuBe — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 19, 2025

Rulli (OM) – Mbodji (Slavia Prague), Van Dijk (Liverpool), Luckassen (Pafos), Llorente (Atlético de Madrid) – Rashford (FC Barcelone), Vanaken (Bruges), Bicalho (Qarabag), Trincão (Sporting) – Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).

Grâce à cette nomination, l’OM place l’un de ses cadres dans l’élite européenne dès le coup d’envoi de la compétition. Une reconnaissance qui pourrait renforcer la confiance du groupe dirigé par Roberto De Zerbi avant la suite des débats.