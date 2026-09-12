Ligue Europa : Besiktas arrive lancé avant de défier un OM !

Après sa troisième défaite consécutive en Ligue 1, l’Olympique de Marseille va devoir très vite basculer sur la scène européenne. Son prochain adversaire, Besiktas, se présentera avec une dynamique totalement opposée : le club turc vient d’enchaîner une troisième victoire de rang et occupe la tête de son championnat.

Besiktas en pleine confiance avant l’OM

Ce vendredi, Besiktas s’est largement imposé 3-0 contre Erzurumspor lors de la 5e journée du championnat turc.

Un succès qui confirme l’excellente dynamique du club stambouliote, désormais sur trois victoires consécutives.

Leonardo Trossard s’est notamment distingué en trouvant le chemin des filets avant la demi-heure de jeu. L’ancien Marseillais Amir Murillo figure lui aussi parmi les cadres de cette équipe.

Avec quatre victoires et une seule défaite en cinq journées, Besiktas occupe la première place de son championnat avec 12 points, 12 buts marqués et seulement 4 encaissés.

Une dynamique totalement opposée à celle de l’OM

La comparaison avec Marseille est forcément marquante.

L’OM reste sur trois défaites consécutives face à Monaco, au Paris FC puis à Rennes. Malgré un contenu plus encourageant en Bretagne, les hommes de Bruno Genesio n’ont toujours pas réussi à enrayer leur mauvaise série.

Besiktas, de son côté, avait déjà envoyé un signal fort la semaine précédente en allant gagner 2-1 sur la pelouse de Fenerbahçe dans le derby d’Istanbul, grâce notamment à un but tardif de Dusan Vlahovic.

Un début de saison européen solide

Le parcours européen des Turcs confirme également leur solidité.

Lors des qualifications pour la Ligue Europa, Besiktas affiche un bilan de cinq victoires pour une seule défaite, avec seulement un but encaissé.

Le onze type possède plusieurs joueurs expérimentés :

Nübel

Murillo – Agbadou – Emirhan – Ridvan Yilmaz

Salih

Cerny – Olaitan – Orkun Kökçü – Trossard

Vlahovic

L’équipe est dirigée par Vincenzo Italiano.

Dusan Vlahovic est actuellement le meilleur buteur avec 4 réalisations, tandis que Junior Olaitan compte déjà 4 passes décisives. Orkun Kökçü est pour sa part le joueur le plus décisif avec 3 buts et 2 passes.

Pour l’OM, ce premier rendez-vous européen s’annonce donc déjà très exigeant. Marseille devra retrouver des résultats rapidement face à un Besiktas qui, lui, avance avec confiance.