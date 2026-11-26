L’OM termine la cinquième journée de Ligue Europa à la 24e place avec 6 points après sa victoire contre le Levski Sofia (1–0). À l’issue des 18 rencontres de ce jeudi 26 novembre, Marseille occupe la dernière place donnant accès aux barrages, avec la même quantité de points que le Celtic et Omonia, classés juste derrière.

L’OM dans le top 24, sans marge sur ses poursuivants

Le succès de l’OM face au Levski Sofia↗ permet aux Marseillais de rester dans la course. Leur bilan européen est désormais de deux victoires et trois défaites, avec trois buts marqués et six encaissés. Leur différence de buts de −3 les place devant le Celtic et Omonia, également à six points mais à −4. La soirée a resserré la lutte : le Celtic s’est imposé à Torreense (2–1), tandis que l’AC Milan a gagné chez l’Olympiakos (4–2) et que le Viktoria Plzeň a battu Benfica (4–0). Ces trois vainqueurs rejoignent eux aussi le groupe des équipes à six points. Torreense reste devant Marseille grâce à ses huit buts inscrits contre trois pour l’OM, à différence de buts égale.

L’écart avec la huitième place, occupée par le NEC Nimègue avec dix points, est de quatre unités. À la fin des huit journées, les huit premiers accéderont directement aux huitièmes de finale ; les équipes classées de la neuvième à la vingt-quatrième place disputeront les barrages. La position actuelle de Marseille ne garantit donc encore aucune qualification. Après la rencontre, Ulisses Garcia a notamment apporté son soutien à Gouiri↗, auteur du but de la victoire puis d’un penalty manqué.

Les 18 résultats de la cinquième journée

Bournemouth conserve un parcours parfait avec quinze points après sa victoire à Vigo (2–1). La Juventus, victorieuse d’Omonia (4–1), et Ferencváros, tenu en échec par Celje (0–0), suivent avec treize points. Parmi les autres clubs français, Lyon a concédé le nul contre Lillestrøm (0–0) et compte huit points. Rennes, battu à Nimègue (3–1), reste à six points.

Match Score Beşiktaş – Hapoel Beer-Sheva 2–1 Celta Vigo – Bournemouth 1–2 Dinamo Zagreb – Leverkusen 0–2 OM – Levski Sofia 1–0 Olympiacos – AC Milan 2–4 Salzbourg – Ararat-Armenia 2–0 Union Saint-Gilloise – Lech Poznań 2–2 Viktoria Plzeň – Benfica 4–0 Crystal Palace – Real Sociedad 2–1 Ferencváros – Celje 0–0 Hoffenheim – Sturm Graz 3–1 Juventus – Omonia 4–1 Lyon – Lillestrøm 0–0 NEC Nimègue – Rennes 3–1 OFI Crète – Anderlecht 1–3 Sparta Prague – AZ Alkmaar 2–4 Sunderland – Jagiellonia 1–1 Torreense – Celtic 1–2

Le classement complet après cinq journées

Classement UEFA à l’issue des rencontres du 26 novembre 2026. Les 36 équipes ont disputé cinq matches.