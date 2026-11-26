L’OM a battu le Levski Sofia (1–0) ce jeudi au Vélodrome, lors de la cinquième journée de Ligue Europa. Buteur sur penalty en première période, Amine Gouiri a ensuite manqué une panenka qui aurait permis de faire le break. Portés notamment par un bon Himad Abdelli, les Marseillais ont conservé leur avantage jusqu’au bout : les trois points sont là.

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Gouiri ouvre le score, De Lange préserve l’avantage

Bruno Genesio avait choisi de titulariser Bezahaf, Abdallah et Angel Gomes↗. Face à un bloc bulgare difficile à contourner, l’OM a mis du temps à trouver des espaces. Un centre de Bezahaf, détourné par Makoun devant Gouiri (16e), puis une frappe de Paixão repoussée par Vutsov après un corner joué rapidement (23e), ont constitué les premières alertes marseillaises.

La différence est venue d’une combinaison entre Gomes et Abdelli. Lancé dans la surface, le milieu anglais a été accroché par Neves, averti (27e). Gouiri a transformé le penalty en croisant son tir du droit. L’avantage n’a pourtant pas installé Marseille dans le confort : De Lange a dû s’interposer devant Reinaldo (32e), avant que Moubarik ne trouve le haut de la barre sur une frappe lointaine (34e). Une transition menée par Abdelli et Paixão, stoppée de justesse par Makoun (42e), a précédé une pause atteinte sur le score de 1–0↗.

Faut espérer que l’OM gagne ce match… https://t.co/VrsTFznv3i — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 26, 2026↗

Une panenka manquée, Abdelli continue de créer

Sans changement à la reprise, l’OM a rapidement obtenu l’occasion de se mettre à l’abri. Servi en profondeur par Gomes, Abdallah a été accroché par Centelles dans la surface (49e). Cette fois, Gouiri a choisi une panenka. Sa tentative, trop peu appuyée, a été captée par Vutsov (51e). Le deuxième but s’est envolé, laissant le Levski dans le match.

Paixão a ensuite tenté sa chance sans trouver le cadre (54e), puis sans assez de puissance pour tromper le gardien (56e). Toujours disponible pour faire avancer le jeu, Abdelli a servi Gouiri dans la surface, mais sa frappe a été contrée (61e). Genesio a alors lancé Neal Maupay à la place de son buteur (64e). Le nouvel entrant a reçu un carton jaune pour un tacle en retard sur Makoun (70e).

Après deux tentatives imprécises d’Abdallah (73e), Abdelli a encore créé une occasion en trouvant Maupay dans la surface. La frappe du gauche de l’attaquant a été repoussée par Vutsov (76e). Nnadi et Harit ont remplacé Gomes et Paixão (77e), apportant davantage d’équilibre au milieu. Un débordement de Bezahaf n’a pas débouché sur un nouveau penalty (80e). Sur un coup franc de Harit, Maupay a ensuite remis de la tête, sans que l’OM puisse conclure (85e). Marseille a dû rester vigilant jusqu’au bout. Aguerd a obtenu une faute face à Bala (89e), puis dégagé un ballon dangereux dans les dernières secondes. Après trois minutes de temps additionnel, l’OM a conservé son 1–0.

Trois points européens, puis un déplacement à Auxerre

Ce succès apporte trois points supplémentaires à Marseille dans la phase de ligue. L’OM retrouvera le championnat dimanche 29 novembre, avec un déplacement à Auxerre à 15h. Le débrief FCM de la rencontre↗ revient sur cette soirée européenne et les prestations des Olympiens.