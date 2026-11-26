L’OM a signé une deuxième victoire en Ligue Europa cette saison contre le Levski Sofia (1-0). Buteur sur penalty, Amine Gouiri a ensuite manqué une panenka, sans perdre la confiance de ses coéquipiers selon Ulisses Garcia.

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Trois semaines après son succès obtenu à Leverkusen↗, l’Olympique de Marseille a confirmé son bon début de campagne européenne en s’imposant de nouveau. Les Marseillais ont fait la différence dès la 29e minute, lorsque Amine Gouiri a transformé un penalty pour inscrire l’unique but de la rencontre.

Gouiri buteur puis malheureux face au gardien bulgare

L’attaquant algérien a toutefois eu l’occasion de doubler la mise en seconde période. À la 51e minute, sa deuxième tentative a été arrêtée par Svetoslav Vutsov, le gardien du Levski↗ Sofia, après une panenka manquée. Cette occasion a maintenu les Bulgares dans le match et contraint l’OM à rester vigilant jusqu’au coup de sifflet final. Interrogé par Canal+ après la rencontre, Ulisses Garcia a insisté sur la place occupée par Gouiri au sein du collectif marseillais. Le défenseur suisse a également rappelé que l’attaquant restait régulièrement décisif malgré cet échec face au portier bulgare.

« Il est super important. Il marque à tous les matchs. Il a raté, ce n’est pas grave. On a confiance en lui, il est super important. »

L’OM provisoirement dans le top 26

Grâce à ce succès étriqué, l’Olympique de Marseille enchaîne donc une deuxième victoire dans cette phase régulière de Ligue Europa↗. Le club phocéen entre provisoirement dans le top 26 du classement de la compétition.