L’OM a signé une deuxième victoire en Ligue Europa cette saison contre le Levski Sofia (1-0). Buteur sur penalty, Amine Gouiri a ensuite manqué une panenka, sans perdre la confiance de ses coéquipiers selon Ulisses Garcia.
Trois semaines après son succès obtenu à Leverkusen, l’Olympique de Marseille a confirmé son bon début de campagne européenne en s’imposant de nouveau. Les Marseillais ont fait la différence dès la 29e minute, lorsque Amine Gouiri a transformé un penalty pour inscrire l’unique but de la rencontre.
Gouiri buteur puis malheureux face au gardien bulgare
L’attaquant algérien a toutefois eu l’occasion de doubler la mise en seconde période. À la 51e minute, sa deuxième tentative a été arrêtée par Svetoslav Vutsov, le gardien du Levski Sofia, après une panenka manquée. Cette occasion a maintenu les Bulgares dans le match et contraint l’OM à rester vigilant jusqu’au coup de sifflet final. Interrogé par Canal+ après la rencontre, Ulisses Garcia a insisté sur la place occupée par Gouiri au sein du collectif marseillais. Le défenseur suisse a également rappelé que l’attaquant restait régulièrement décisif malgré cet échec face au portier bulgare.
« Il est super important. Il marque à tous les matchs. Il a raté, ce n’est pas grave. On a confiance en lui, il est super important. »
L’OM provisoirement dans le top 26
Grâce à ce succès étriqué, l’Olympique de Marseille enchaîne donc une deuxième victoire dans cette phase régulière de Ligue Europa. Le club phocéen entre provisoirement dans le top 26 du classement de la compétition.