Ligue Europa : combien l’OM peut-il réellement gagner avec sa campagne européenne ?

La Ligue Europa représente un enjeu sportif mais également financier important pour l’Olympique de Marseille. Qualifié pour la phase de ligue 2026-2027, l’OM percevra déjà 4,31 millions d’euros de prime de participation. À cette somme viendront s’ajouter les résultats, le classement, les éventuelles qualifications, les droits TV et les recettes du Vélodrome. Une belle campagne pourrait ainsi rapporter bien davantage au club marseillais.

Déjà 4,31 M€ garantis, puis 450 000 € par victoire

Le premier montant est garanti : chacun des 36 participants à la phase de ligue doit percevoir 4,31 M€, dans le cadre du système de redistribution de l’UEFA.

Ensuite, chaque résultat rapporte :

450 000 € pour une victoire

150 000 € pour un match nul

Cela revient effectivement à 150 000 € par point en cas de victoire, même si l’UEFA raisonne officiellement en primes par résultat.

Avec quatre victoires et deux nuls, par exemple, Marseille récupérerait déjà 2,1 M€ supplémentaires uniquement grâce à ses résultats.

Jusqu’à 2,7 M€ supplémentaires grâce au classement

Le classement final de la phase de ligue possède lui aussi une vraie valeur financière.

L’UEFA attribue des parts de 75 000 € : le dernier reçoit une part et le premier 36. Le leader peut donc percevoir 2,7 M€, tandis qu’une 24e place représente 975 000 € avant même la redistribution supplémentaire liée aux matches nuls.

Un bonus vient encore s’ajouter :

600 000 € pour les clubs classés de la 1re à la 8e place ;

pour les clubs classés de la 1re à la 8e place ; 300 000 € pour ceux classés entre la 9e et la 16e.

Les tours à élimination directe peuvent faire grimper la note

Plus Marseille avancera, plus les primes deviendront importantes :

barrages : 300 000 €

huitièmes : 1,75 M€

quarts : 2,5 M€

demi-finales : 4,2 M€

finale : 7 M€

victoire en Ligue Europa : 6 M€ supplémentaires.

Ces primes sont cumulatives. Une aventure jusqu’en finale peut donc transformer considérablement les recettes européennes de l’OM.

Droits TV et quatre Vélodrome pleins en plus

Il faut enfin ajouter un élément majeur : le « value pillar », qui a remplacé l’ancien système séparant market-pool et coefficient UEFA.

Pour la Ligue Europa, 198 M€ doivent être répartis entre les 36 participants selon notamment la valeur des marchés audiovisuels et le coefficient européen sur plusieurs saisons. Le montant exact destiné à l’OM dépendra donc de sa position dans ces différents classements et des revenus TV définitifs.

Et cette redistribution UEFA ne comprend évidemment pas la billetterie. Marseille dispose de quatre rencontres de phase de ligue au Vélodrome, face à Olympiacos, Anderlecht, Celta Vigo et Levski Sofia, auxquelles pourraient s’ajouter d’autres matches européens en cas de qualification.

À titre d’exemple, avec quatre victoires, deux nuls, une place dans le top 8 et une qualification directe pour les huitièmes, l’OM atteindrait déjà environ 10 à 11 M€ de primes UEFA fixes et sportives, avant même d’intégrer le value pillar et les recettes du Vélodrome.

À titre de comparaison, l’OL avait perçu environ 22,5 millions d’euros de l’UEFA lors de sa campagne 2025-2026, conclue en huitièmes de finale face au Celta Vigo (1-1 à l’aller, défaite 0-2 au retour), après avoir terminé la phase de ligue avec sept victoires en huit matches.