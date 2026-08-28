Ligue Europa : le tirage complet de l’OM, Rennes et Lyon

Les trois clubs français engagés en Ligue Europa connaissent désormais leurs huit adversaires pour la phase de ligue 2026-2027. L’OM, Rennes et Lyon ont hérité de programmes très différents, avec plusieurs grosses affiches face à la Juventus, au Bayer Leverkusen, à la Real Sociedad ou encore à Crystal Palace.

L’OM avec Leverkusen, Celtic et Besiktas

L’Olympique de Marseille disputera quatre rencontres au Vélodrome et quatre à l’extérieur.

Les Marseillais recevront l’Olympiacos, Anderlecht, le Celta Vigo et le Levski Sofia.

Que pensez vous du tirage de l’OM ? #EuropaLeague pic.twitter.com/5WYs8tkEWT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 28, 2026



À l’extérieur, les hommes de Bruno Genesio se déplaceront sur les terrains du Bayer Leverkusen, du Celtic Glasgow, de Sturm Graz et du Besiktas.

Un programme relevé, notamment avec trois déplacements qui s’annoncent particulièrement chauds à Leverkusen, Glasgow et Istanbul.

Rennes hérite notamment de la Juventus

Le Stade Rennais devra lui aussi négocier plusieurs affiches compliquées.

Les Bretons recevront l’Olympiacos, le Dinamo Zagreb, l’Omonia et l’OFI Crète.

À l’extérieur, Rennes se déplacera chez la Juventus, au Sparta Prague, à Sturm Graz et au NEC Nimègue.

Le déplacement à Turin constitue évidemment la grande affiche de cette phase de ligue pour les Rennais.

Lyon face à Leverkusen, la Real Sociedad et Crystal Palace

L’Olympique Lyonnais a également hérité d’un tirage relevé.

L’OL recevra le Bayer Leverkusen, l’Union Saint-Gilloise, Crystal Palace et Lillestrøm.

Les Lyonnais devront en revanche se déplacer sur les pelouses de la Real Sociedad, d’Anderlecht, du Jagiellonia Bialystok et d’Hoffenheim.

Avec Leverkusen, la Real Sociedad et Crystal Palace au programme, Lyon aura plusieurs rendez-vous de très haut niveau à négocier.

Pour les trois représentants français, l’objectif sera identique : terminer parmi les huit premiers de la phase de ligue pour rejoindre directement les huitièmes de finale et éviter les barrages.