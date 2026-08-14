Ligue Europa : les futurs adversaires de l’OM se précisent avant le tirage

Les tours préliminaires de la Ligue Europa 2026-2027 approchent de leur terme et le tableau de la phase de ligue commence à se dessiner. Déjà qualifié directement, l’OM attend désormais les derniers verdicts européens avant le tirage du 28 août, avec plusieurs clubs encore engagés dans les barrages.

Les barrages livreront les derniers qualifiés

Les barrages de la Ligue Europa se disputeront les 20 et 27 août. Selon le calendrier officiel de l’UEFA, les vainqueurs de ces confrontations décrocheront leur place en phase de ligue, tandis que les équipes éliminées seront reversées en Ligue Conférence.

À ce stade, plusieurs équipes sont déjà officiellement présentes au stade des barrages. L’UEFA recense notamment Lillestrøm, OFI Crète, Sint-Truiden, Trabzonspor et Viktoria Plzeň parmi les clubs engagés à ce tour. Jagiellonia, Rangers et Salzbourg figurent encore au troisième tour de qualification dans la liste officielle de la compétition.

Il convient en revanche de rectifier un point : le Crvena Zvezda et le Kairat Almaty ne figurent pas parmi les futurs adversaires de l’OM en Ligue Europa. Le club serbe est engagé en Ligue des champions, tandis que l’UEFA indique explicitement que le Crvena Zvezda ne participe pas à la Ligue Europa cette saison.

L’OM déjà qualifié pour la phase de ligue

L’OM n’aura donc pas à passer par les tours préliminaires. Le club marseillais apparaît bien dans la liste officielle des équipes directement qualifiées pour la phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027, aux côtés notamment du Bayer Leverkusen, de la Juventus, de l’AC Milan, de l’AZ Alkmaar et de l’Olympiakos.

Le statut de l’OM dans les chapeaux mérite toutefois une précision. Les données de coefficient actuellement disponibles placent Marseille avec 54,000 points, derrière le Bayer Leverkusen, Benfica, la Juventus, l’AC Milan, l’AZ Alkmaar, l’Olympiakos, les Rangers, Fenerbahçe et la Real Sociedad dans la projection de référence de Bert Kassies. Dans cette projection, l’OM apparaît donc dans le chapeau 2, et non dans le premier. Cette répartition reste dépendante de la composition définitive de la phase de ligue.

Le tirage de la phase de ligue est programmé le 28 août. La nouvelle formule prévoit 36 équipes et huit rencontres par club, avec deux adversaires issus de chacun des quatre chapeaux.

Les prochaines semaines permettront donc de connaître l’ensemble du plateau de la Ligue Europa et, surtout, les équipes susceptibles de croiser la route de l’OM lors de sa campagne européenne.