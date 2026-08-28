Ligue Europa : l’OM placé dans le chapeau 1, les quatre chapeaux dévoilés !

Les 36 équipes qualifiées pour la phase de ligue de la Ligue Europa sont désormais connues. Grâce à son coefficient UEFA de 54,000, l’Olympique de Marseille décroche la neuvième et dernière place du chapeau 1. Le club marseillais rejoint plusieurs poids lourds européens comme le Bayer Leverkusen, Benfica, la Juventus et l’AC Milan.

L’OM arrache la dernière place du chapeau 1

La qualification de Benfica lors des barrages de ce jeudi soir a fait reculer l’OM d’une place dans la hiérarchie. Mais Marseille conserve l’essentiel : avec son coefficient UEFA de 54,000, le club olympien termine exactement au neuvième rang parmi les 36 participants.

L’OM obtient donc la dernière place disponible dans le premier chapeau, juste derrière la Real Sociedad. Cette position permet aux Marseillais d’éviter un chapeau 2 particulièrement relevé, dans lequel figurent notamment Ferencváros, le Viktoria Plzeň, le Dinamo Zagreb, Salzbourg et le Celtic.

Il faut toutefois rappeler que, dans le nouveau format, être placé dans le chapeau 1 ne permet pas d’éviter les meilleures équipes. Chaque club affrontera deux adversaires issus de chacun des quatre chapeaux, y compris le sien.

Les quatre chapeaux de la Ligue Europa

Chapeau 1

Bayer Leverkusen

Benfica

Juventus

AC Milan

Olympique Lyonnais

AZ Alkmaar

Olympiakos

Real Sociedad

Olympique de Marseille

Chapeau 2

Ferencváros

Viktoria Plzeň

Union Saint-Gilloise

Dinamo Zagreb

Salzbourg

Celtic

Sparta Prague

Stade Rennais

Anderlecht

Chapeau 3

Sturm Graz

Lech Poznań

Bournemouth

Crystal Palace

Sunderland

Celje

Jagiellonia Białystok

Omonia Nicosie

Celta Vigo

Chapeau 4

Hoffenheim

Beşiktaş

Torreense

Hapoël Beer-Sheva

NEC Nimègue

OFI Crète

Lillestrøm

Ararat-Armenia

Levski Sofia

Quels adversaires pour l’OM ?

Durant cette phase de ligue, l’OM disputera huit rencontres contre huit adversaires différents :

deux équipes du chapeau 1 ;

deux équipes du chapeau 2 ;

deux équipes du chapeau 3 ;

deux équipes du chapeau 4.

Pour chaque chapeau, Marseille jouera une rencontre au stade Vélodrome et une autre à l’extérieur. Les clubs d’un même pays ne pouvant pas s’affronter pendant cette première phase, l’OM ne pourra pas tomber sur l’Olympique Lyonnais ou le Stade Rennais.

Dans le chapeau 1, les adversaires potentiels de Marseille sont donc le Bayer Leverkusen, Benfica, la Juventus, l’AC Milan, l’AZ Alkmaar, l’Olympiakos et la Real Sociedad.

Un tirage relevé quel que soit le chapeau

La présence de l’OM dans le premier chapeau constitue une bonne nouvelle symbolique et confirme la régularité européenne du club au cours des cinq dernières saisons. Mais elle ne garantit pas un calendrier favorable.

Marseille devra obligatoirement affronter deux équipes de son propre chapeau et pourrait également hériter de formations expérimentées comme le Celtic, Salzbourg, le Dinamo Zagreb ou Anderlecht dans le chapeau 2. Des clubs comme Bournemouth, Crystal Palace, le Celta Vigo, Hoffenheim ou Beşiktaş représentent également des adversaires potentiellement dangereux dans les deux derniers chapeaux.

Le tirage au sort de la phase de ligue se déroulera ce vendredi 28 août à 13 heures à Monaco. L’OM connaîtra alors ses huit adversaires et la répartition de ses quatre rencontres à domicile et de ses quatre déplacements.