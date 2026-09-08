Ligue Europa : Mauvaise nouvelle pour les supporters de l’OM !

Mauvaise nouvelle pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Selon ICI Provence, les fans olympiens seront interdits de déplacement en Turquie pour la rencontre de Ligue Europa face au Besiktas. Une sanction liée à des incidents survenus lors d’un précédent déplacement européen.

Une sanction après les incidents de Bruges

D’après ICI Provence, l’UEFA a prononcé cette interdiction après l’utilisation de feux d’artifice lors du déplacement à Bruges en janvier dernier.

L’OM était déjà sous le coup d’un sursis de deux ans, activé après ces incidents. Conséquence directe : le parcage visiteurs restera vide pour le déplacement à Besiktas.

Un déplacement déjà très compliqué

Cette absence de supporters intervient dans un contexte sportif délicat pour Marseille.

L’OM reste sur deux défaites en trois journées de Ligue 1, dont un revers au Vélodrome face au Paris FC (2-3), et espérait profiter du début de la Ligue Europa pour retrouver une dynamique positive.

À Istanbul, les joueurs de Bruno Genesio devront donc affronter une ambiance réputée bouillante sans le soutien de leurs supporters.

Un vrai handicap pour un rendez-vous européen déjà particulièrement exigeant.