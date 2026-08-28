Ligue Europa : Olympiacos, Leverkusen, Celtic, Besiktas… le tirage complet de l’OM

L’Olympique de Marseille connaît désormais ses huit adversaires pour la phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027. Le tirage offre plusieurs affiches relevées aux Marseillais, avec notamment un déplacement à Leverkusen, un voyage au Celtic Glasgow et la réception de l’Olympiacos.

Un tirage relevé pour l’OM

Placée dans le chapeau 1, l’équipe de Bruno Genesio n’a pas pour autant été épargnée par le tirage.

L’OM recevra au Vélodrome l’Olympiacos, Anderlecht, le Celta Vigo et le Levski Sofia.

À l’extérieur, les Marseillais devront se déplacer sur les terrains du Bayer Leverkusen, du Celtic Glasgow, de Sturm Graz et du Besiktas.

Le programme complet :

Olympiacos (domicile)

Bayer Leverkusen (extérieur)

Anderlecht (domicile)

Celtic Glasgow (extérieur)

Celta Vigo (domicile)

Sturm Graz (extérieur)

Levski Sofia (domicile)

Besiktas (extérieur)

Plusieurs déplacements particulièrement chauds

Sur le papier, Marseille devra notamment négocier plusieurs voyages qui s’annoncent compliqués.

Le déplacement à Leverkusen constitue l’une des principales affiches de cette phase de ligue, tandis que les rencontres au Celtic Park et sur le terrain du Besiktas promettent également des ambiances particulièrement fortes.

À domicile, l’OM aura l’avantage de recevoir quatre adversaires au Vélodrome, avec notamment Olympiacos et Anderlecht.

Marseille disputera huit rencontres, quatre à domicile et quatre à l’extérieur. L’objectif sera de terminer parmi les huit premiers pour rejoindre directement les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par les barrages.

Un calendrier européen séduisant pour les supporters, mais qui obligera l’OM à disposer d’un effectif suffisamment profond pour gérer en parallèle la Ligue 1 et cette campagne de Ligue Europa.