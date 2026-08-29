Ligue Europa : OM, Juventus, Milan, Lyon… les plus belles affiches de la phase de poule !

Le tirage au sort de la Ligue Europa 2026-2027 a réservé plusieurs affiches particulièrement séduisantes. L’OM aura droit à des déplacements bouillants à Leverkusen, Glasgow et Istanbul, tandis que Rennes se rendra chez la Juventus et que Lyon défiera notamment Leverkusen et la Real Sociedad. Tour d’horizon des rendez-vous à ne pas manquer.

L’OM servi en affiches et en ambiances

L’Olympique de Marseille a hérité d’un tirage spectaculaire, surtout à l’extérieur.

Le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen apparaît comme l’un des rendez-vous les plus relevés de cette phase de ligue. Mais les supporters marseillais auront également les yeux tournés vers le Celtic Park, où l’OM affrontera le Celtic Glasgow dans une ambiance qui promet d’être exceptionnelle.

Même constat pour le voyage à Besiktas, autre rendez-vous particulièrement chaud pour les hommes de Bruno Genesio.

Trois déplacements qui donnent immédiatement une vraie dimension européenne au calendrier olympien.

Juventus – Rennes et de grosses affiches pour Lyon

Le Stade Rennais aura lui aussi droit à une soirée de prestige avec un déplacement chez la Juventus. Sur le papier, il s’agit sans doute de la rencontre la plus prestigieuse de la phase de ligue pour les Bretons.

Du côté de Lyon, le programme est également relevé. L’OL recevra Bayer Leverkusen et Crystal Palace, tout en se déplaçant sur le terrain de la Real Sociedad.

D’autres affiches attireront également l’attention, notamment celles impliquant l’AC Milan, Sunderland, Bournemouth ou encore Crystal Palace.

Cette nouvelle formule garantit désormais à chaque club huit adversaires différents et multiplie donc les confrontations entre équipes importantes dès la phase de ligue.

Pour les clubs français, le spectacle est déjà assuré : Leverkusen – OM, Celtic – OM, Besiktas – OM, Juventus – Rennes, OL – Leverkusen ou encore Real Sociedad – OL figurent parmi les rendez-vous les plus attendus de cette édition.

Quelques affiches de Ligue Europa :