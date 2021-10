Lille – OM (2-0) : Marseille tombe encore et ne marque plus…

Deuxième défaite de la saison (et de suite) pour l’Olympique de Marseille face à Lille (2-0) à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Le score est même flatteur pour les marseillais qui n’ont pas réussi à être dangereux malgré une mi-temps avec Milik.

LOSC OM David 28′ David 90’+4

Le Onze de Départ :

Lopez

Saliba, Balerdi (Gueye, 90′), Caleta Car (Kamara, 45′)

Lirola (Henrique, 81′), Guendouzi, Gerson (Harit, 62′), Peres

Rongier

Under, Dieng (Milik, 45′)

Le Match

Sampaoli a décidé de proposer un 3-4-3 différent ce dimanche. La défense à trois est classique à l’exception de Caleta Car qui pousse Luan Peres plus haut dans un rôle de piston gauche dans un milieu à 4, Lirola occupe le couloir droit. Gerson et Guendouzi sont les relayeurs derrière un Rongier en 10 qui accompagne le duo Dieng / Under. Les deux équipes pressent et tentent de récupérer le ballon haut. Les premières situations, frappe de Dieng ou incursion dans la surface des lillois sont mal conclues. L’attaquant sénégalais est trouvé par Lirola dans la surface, sa passe ne trouve personne (7′). DIenf est encore à la réception d’une belle combinaison avec Lirola dans le couloir, sa frappe n’est pas assez appuyée (8′). Belle contre attaque marseillaise, Lirola obtient un coup franc bien placé pour une main, Under ne cadre pas (12′).

Peres mal à l’aise dans le rôle de piston gauche

L’OM se fait surprendre sur une récupération haute, Ikoné profite des espaces laissés par Peres, Lopez gagne son duel et sort la frappe de l’ailier droit lillois (15′). Le côté gauche marseillais souffre, Peres est en retard, Yilmaz est trouvé en retrait mais ne cadre pas sa frappe (17′). Enorme erreur de relance de Grbic, Guendouzi s’avance et prend sa chance mais ne cadre pas sa lourde frappe (24′). Et ça passe encore dans le couloir de Peres, le centre de Celik trouve Saliba dont la déviation est contrée par David, qui marque sur ce ballon qui traine (1-0 / 28′). Bon centre de Luan Peres qui s’est infiltré dans la surface, Dieng est devancé par Grbic (33′). Le portier lillois est encore sollicité sur un coup franc d’Under, il dégage le ballon (39′). Under rate son corner qui frappe le poteau sortant de Grbic (41′). Gerson tente un dribble plein axe, l’arbitre ne siffle pas et Saliba sauve d’un tacle sur Yilmaz (43′). L’OM avait bien entamé ce match, mais le LOSC a bien exploité les hésitations du couloir gauche marseillais.

Milik et Kamara entrent à la mi-temps

Sampaoli change de joueurs et de système, Milik remplace Dieng, Kamara entre à la place de Caleta Car. Peres retrouve sa place de stoppeur, Kamara reprend le rôle hybride de milieu latéral droit. Gerson monte d’un cran, Lirola passe à gauche… Belle sortie de balle entre Gerson et Milik, le brésilien est trouvé dans la surface mais ne cadre pas sa frappe (52′). Lille répond, Bamba trouve Yilmaz dans le dos de Balerdi, l’attaquant ne cadre pas (53′). L’OM domine ce début de seconde période, mais n’est pas assez précis dans la dernière passe et se fait peur en contre. L’OM n’est pas à l’abris, Yilmaz simule une faute, l’arbitre siffle penalty mais se ravise avec la VAR et donne même un carton jaune à l’attaquant pour simulation (66′). Enorme occasion pour Lille, André récupérer un ballon haut, Weah est servi en retrait mais trouve la barre (73′). Dans la continuité, David rate une nouvelle occasion de faire le break, en ne cadrant pas sa frappe face au but (74′). Ikoné trouve aussi le poteau (75′), l’OM est au bord du précipice. Under cherche Milik, la tête de l’attaquant ne trouve pas le cadre (76′). L’ailier marseillais se fait expulser à cause d’un second carton jaune, pour un pied haut (77′). A 10 contre 11, l’OM a bien du mal à s’approcher des buts de Grbic malgré les entrées de Harit et Henrique. L’OM n’y arrive pas, les marseillais n’ont plus de tonus, difficile de déborder avec un Kamara ailier droit. David inscrira même un second but dans les dernières secondes. Une nouvelle défaite qui conclut 4 matches de suite sans victoire.